Da compra da Markel ao seguro garantia, a aposta que mudou a carteira da Newe
Seguradora que nasceu da compra da operação brasileira da Markel por seus executivos chegou a R$ 162,5 milhões em prêmios até agosto. O seguro garantia respondeu por R$ 116,8 milhões
Publicado em 6 de novembro de 2026 às 09:00.
RESUMO ＋
A seguradora multilinha Newe Seguros emitiu R$ 162,5 milhões em prêmios diretos entre janeiro e agosto de 2026, alta de 40,4% ante o mesmo período de 2025. O seguro garantia respondeu por mais de 70% da produção, enquanto a sinistralidade ficou em 20,9%, segundo dados da Superintendência de Seguros Privados.
A Newe Seguros nasceu em 2019, quando executivos da americana Markel compraram a operação brasileira da seguradora. Sete anos depois, um produto responde por quase três quartos dos prêmios da companhia. O seguro garantia somou R$ 116,8 milhões entre janeiro e agosto de 2026, ante R$ 46,6 milhões no mesmo período do ano passado. Foi o que levou a Newe a R$ 162,5 milhões em prêmios diretos no período, alta de 40%.
A mudança na composição da carteira é mais expressiva que o crescimento total. O seguro garantia passou de 40% para 72% dos prêmios da Newe em um ano. As demais linhas, somadas, recuaram de R$ 69,2 milhões para R$ 45,7 milhões, uma queda de 34%. A Newe também atua em fiança locatícia empresarial, seguros patrimoniais e responsabilidade civil.
O seguro garantia protege o contratante de uma obra ou serviço se a empresa contratada descumprir obrigações cobertas pela apólice. A mudança na carteira já aparecia em 2025. Foi quando o ramo garantia superou o agrícola em prêmios emitidos pela primeira vez, segundo o relatório anual de sustentabilidade da companhia.
Da Markel ao capital da BlueOrchard
A operação de 2019 foi um management buyout, como é chamada a compra de uma empresa por seus próprios executivos. A Susep aprovou naquele ano a transferência do controle da antiga Markel Seguradora do Brasil para a CBM Participações. A holding passou a deter 100% das ações da seguradora após uma reorganização homologada em 2023. Os sócios são Carlos Alberto Caputo, Henrique Camillo e Rodrigo Motroni.
A entrada de capital externo começou em dezembro de 2022, com o InsuResilience Investment Fund, gerido pela BlueOrchard e voltado a ampliar o acesso a seguros contra riscos climáticos. O primeiro aporte, homologado em junho de 2023, somou R$ 21,6 milhões, dos quais R$ 10,4 milhões foram para o capital social e R$ 11,2 milhões para a reserva de ágio. As demonstrações financeiras registram ainda um aumento de capital de R$ 8,7 milhões, aprovado em julho de 2023 e homologado em janeiro de 2024. A BlueOrchard tem representação no conselho da holding. A expansão em seguro garantia vem acompanhada de uma sinistralidade de 20,9% informada pela Newe, ante 49,1% na referência de mercado.
'Perguntas frequentes'
Quanto a Newe Seguros cresceu em 2026? ＋
A Newe Seguros emitiu R$ 162,5 milhões em prêmios diretos entre janeiro e agosto de 2026, alta de 40,4% em relação aos R$ 115,8 milhões registrados no mesmo período de 2025. O resultado superou a meta definida pela seguradora para o período.
Qual foi o principal motor de crescimento da Newe Seguros? ＋
O seguro garantia foi o principal motor de crescimento da Newe Seguros, com R$ 116,8 milhões em prêmios diretos emitidos nos oito primeiros meses de 2026. O valor representa alta de 150% ante o mesmo período de 2025 e mais de 70% da produção total da seguradora.
Qual é a sinistralidade da Newe Seguros? ＋
A Newe Seguros registra sinistralidade de 20,9%, segundo dados da Superintendência de Seguros Privados. O índice corresponde a menos da metade dos 49,1% observados no mercado.
Quais tipos de seguro são oferecidos pela Newe Seguros? ＋
A Newe Seguros atua com seguro garantia, fiança locatícia empresarial, property e responsabilidade civil. O seguro garantia concentra a maior parte da produção da companhia.
O que é o programa Newe Conecta? ＋
O Newe Conecta é um programa de relacionamento com corretores lançado em março para estreitar parcerias comerciais, estimular a produção e reconhecer o desempenho dos profissionais. A iniciativa considera o volume de prêmios emitidos e o número de apólices para acumular pontos.
Qual é a premiação do Newe Conecta? ＋
Os vencedores de cada categoria do Newe Conecta receberão uma experiência internacional na Turquia ao final do ciclo anual. A classificação considera os pontos acumulados com o volume de prêmios emitidos e o número de apólices.
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Jornalista com experiência na cobertura de negócios e finanças. Passou pela redação de Veja, onde foi editor da coluna Radar Econômico. Contato em pedro-b.gil@exame.com