Da compra da Markel ao seguro garantia, a aposta que mudou a carteira da Newe

RESUMO ＋ A seguradora multilinha Newe Seguros emitiu R$ 162,5 milhões em prêmios diretos entre janeiro e agosto de 2026, alta de 40,4% ante o mesmo período de 2025. O seguro garantia respondeu por mais de 70% da produção, enquanto a sinistralidade ficou em 20,9%, segundo dados da Superintendência de Seguros Privados.

A Newe Seguros nasceu em 2019, quando executivos da americana Markel compraram a operação brasileira da seguradora. Sete anos depois, um produto responde por quase três quartos dos prêmios da companhia. O seguro garantia somou R$ 116,8 milhões entre janeiro e agosto de 2026, ante R$ 46,6 milhões no mesmo período do ano passado. Foi o que levou a Newe a R$ 162,5 milhões em prêmios diretos no período, alta de 40%.

A mudança na composição da carteira é mais expressiva que o crescimento total. O seguro garantia passou de 40% para 72% dos prêmios da Newe em um ano. As demais linhas, somadas, recuaram de R$ 69,2 milhões para R$ 45,7 milhões, uma queda de 34%. A Newe também atua em fiança locatícia empresarial, seguros patrimoniais e responsabilidade civil.

O seguro garantia protege o contratante de uma obra ou serviço se a empresa contratada descumprir obrigações cobertas pela apólice. A mudança na carteira já aparecia em 2025. Foi quando o ramo garantia superou o agrícola em prêmios emitidos pela primeira vez, segundo o relatório anual de sustentabilidade da companhia.

Da Markel ao capital da BlueOrchard

A operação de 2019 foi um management buyout, como é chamada a compra de uma empresa por seus próprios executivos. A Susep aprovou naquele ano a transferência do controle da antiga Markel Seguradora do Brasil para a CBM Participações. A holding passou a deter 100% das ações da seguradora após uma reorganização homologada em 2023. Os sócios são Carlos Alberto Caputo, Henrique Camillo e Rodrigo Motroni.

A entrada de capital externo começou em dezembro de 2022, com o InsuResilience Investment Fund, gerido pela BlueOrchard e voltado a ampliar o acesso a seguros contra riscos climáticos. O primeiro aporte, homologado em junho de 2023, somou R$ 21,6 milhões, dos quais R$ 10,4 milhões foram para o capital social e R$ 11,2 milhões para a reserva de ágio. As demonstrações financeiras registram ainda um aumento de capital de R$ 8,7 milhões, aprovado em julho de 2023 e homologado em janeiro de 2024. A BlueOrchard tem representação no conselho da holding. A expansão em seguro garantia vem acompanhada de uma sinistralidade de 20,9% informada pela Newe, ante 49,1% na referência de mercado.