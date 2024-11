Veja o que é core business e como encontrar o seu

O conceito de core business refere-se à atividade principal que uma empresa realiza para gerar valor e se diferenciar no mercado.

Trata-se do núcleo da operação, o que a organização faz de melhor, e que está diretamente relacionado ao seu propósito. Em tradução livre, core business significa "negócio principal". Na prática, é o carro-chefe de uma empresa.

O core business varia de acordo com o setor de atuação e o tipo de empresa. Por exemplo, no caso da Coca-Cola, o carro-chefe é a produção e distribuição de bebidas. Embora a empresa tenha uma ampla linha de produtos, como snacks e águas, a venda de refrigerantes representa seu principal negócio e o que a mantém como líder global no setor de bebidas.

Outro exemplo claro de core business é o da Google. A gigante da tecnologia tem diversas áreas de atuação, como computação em nuvem, dispositivos móveis e inteligência artificial, mas o seu principal negócio é a publicidade digital. A maior parte da receita da empresa vem de anúncios, principalmente por meio do seu motor de busca e do YouTube.

Entender o core business é essencial para definir estratégias de crescimento. Isso é evidente na Apple, que começou como uma empresa de computadores, mas rapidamente encontrou seu carro-chefe no desenvolvimento de dispositivos móveis, como o iPhone. A partir daí, a empresa cresceu exponencialmente, mantendo o foco no design e na inovação tecnológica, áreas centrais de seu negócio.

Como definir o core business da sua empresa?

Definir o core business da sua empresa exige uma reflexão profunda sobre qual é o verdadeiro diferencial competitivo que ela oferece ao mercado. Para começar, avalie os produtos ou serviços que geram a maior parte da sua receita e que são mais valorizados pelos seus clientes.

O core business deve refletir o que a empresa faz de melhor e o que traz mais resultados financeiros de forma recorrente.

Outro ponto é alinhar o negócio principal com a missão e os valores da empresa. Qual é o propósito maior da sua organização? Empresas que têm um propósito claro conseguem identificar com mais facilidade qual atividade central melhor reflete esse propósito.

Para descobrir o core business, pergunte-se:"Qual problema resolvemos melhor do que nossos concorrentes?"

Uma boa análise de mercado também é necessária. Compreender seu posicionamento e sua competitividade em relação aos principais concorrentes pode ajudar a identificar qual é o seu verdadeiro carro-chefe.

Se você é reconhecido por um produto ou serviço específico, esse pode ser um forte indicativo de onde deve estar o foco da sua operação.

Por que focar no core business é importante?

Concentrar-se no core business permite que a empresa dedique seus recursos — humanos, financeiros e tecnológicos — àquilo que faz de melhor. Diversificar de forma exagerada, sem foco no núcleo da operação, pode comprometer a qualidade dos produtos ou serviços e desviar a empresa de sua essência.

Mas, é necessário tomar cuidado para o seu negócio principal não engessar sua operação. Todas as grandes empresas adotam a ambidestria, conceito que materializa a possibilidade de inovar sem perder a essência ou fugir do core business.

Empresas como a Amazon, por exemplo, exemplificam a importância de ter um core business bem definido. Embora tenha expandido para áreas como computação em nuvem com a Amazon Web Services (AWS) e entretenimento com o Prime Video, o coração de suas operações ainda é o comércio eletrônico. A logística e a plataforma de vendas online são o que mantém a Amazon no topo do mercado global.

Portanto, manter o foco no core business garante que a empresa continue competitiva no que faz de melhor, enquanto também pode buscar novas oportunidades de inovação.