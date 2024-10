Como fazer a redação "quem sou eu" para entrevista de emprego: veja exemplos

A redação "quem sou eu" é uma ferramenta utilizada em processos seletivos para ajudar os recrutadores a conhecerem melhor os candidatos, tanto no aspecto pessoal quanto no profissional. Diferente da carta de apresentação, esse texto foca mais em quem você é como pessoa, seus valores, sua trajetória de vida e como isso se conecta com seus objetivos de carreira. A seguir, explicamos como estruturar sua redação "quem sou eu" de forma eficaz e apresentamos alguns exemplos.

O que é a redação "quem sou eu"?

A redação "quem sou eu" é um texto solicitado em processos seletivos, no qual o candidato deve falar sobre sua trajetória pessoal e profissional, suas motivações e valores, além de destacar os eventos mais importantes da sua vida. O objetivo dessa redação é demonstrar compatibilidade com a cultura da empresa, permitindo que os recrutadores avaliem se o seu perfil se alinha com o ambiente de trabalho.

O texto deve ser conciso e objetivo, com no máximo uma página, e evitar repetições de informações que já constam no currículo.

Como estruturar a redação "quem sou eu"

Para garantir que sua redação seja clara e bem organizada, você pode seguir uma estrutura simples em três partes: introdução, desenvolvimento e conclusão. Cada parte tem uma função específica e ajuda a contar sua história de forma coerente e envolvente.

Introdução: quem você é

A introdução deve ser breve e focar em uma apresentação inicial. Fale sobre quem você é, onde cresceu, sua formação acadêmica e um resumo rápido de sua trajetória até o momento.

Exemplo: "Meu nome é João Silva, tenho 28 anos, sou natural de São Paulo e formado em Administração pela Universidade de São Paulo (USP). Desde jovem, sempre fui apaixonado por desafios que envolvem gestão e organização, o que me levou a escolher a área de negócios como carreira."

Desenvolvimento: sua trajetória e valores

Aqui, você pode expandir mais sobre sua história, explicando quais experiências pessoais e profissionais moldaram seus valores e objetivos. Destaque situações importantes em sua carreira ou vida pessoal que mostram como você superou desafios ou desenvolveu habilidades importantes.

Exemplo: "Durante a faculdade, participei de diversos projetos voluntários que ajudaram a desenvolver minha liderança e capacidade de trabalhar em equipe. Um dos momentos mais significativos da minha vida foi quando organizei uma campanha de arrecadação de alimentos para uma ONG, gerenciando uma equipe de 20 voluntários. Essa experiência reforçou meu desejo de impactar positivamente as pessoas e me motivou a seguir na área de gestão de projetos."

Conclusão: seus objetivos

Por fim, use a conclusão para conectar sua trajetória pessoal e profissional com seus objetivos futuros. Mostre como essas experiências passadas fazem de você o candidato ideal para a vaga e como você pretende crescer na empresa.

Exemplo: "Hoje, busco uma oportunidade de trabalhar em uma organização que valorize o crescimento pessoal e profissional, onde eu possa aplicar minhas habilidades e aprender continuamente. Acredito que minha experiência com gestão de equipes e projetos está alinhada com os valores da sua empresa, e estou animado com a possibilidade de contribuir para o sucesso da equipe."

Como escrever uma boa redação "quem sou eu"

Seja autêntico

A autenticidade é um dos pontos mais importantes em uma redação "quem sou eu". Evite frases clichês e procure destacar o que faz você ser único. Pense nos valores e características que melhor descrevem quem você é e como eles estão conectados aos objetivos da vaga.

Conecte sua vida pessoal à profissional

Embora o foco seja em quem você é como pessoa, é importante conectar sua trajetória pessoal com sua vida profissional. Mostre como suas experiências pessoais ajudaram a moldar as habilidades que você aplica no ambiente de trabalho.

Conheça a cultura da empresa

Entender a cultura organizacional da empresa é fundamental para adequar o tom da sua redação. Se a empresa valoriza inovação, por exemplo, destaque experiências em que você demonstrou criatividade. Se o foco é trabalho em equipe, fale sobre projetos colaborativos.

Exemplos práticos de redação "quem sou eu"

Exemplo 1:

"Meu nome é Ana Souza, tenho 25 anos e sou formada em Design Gráfico. Desde pequena, sempre tive uma forte conexão com a arte e a criatividade, o que me levou a escolher essa área como carreira. Durante a faculdade, participei de várias competições de design e projetos colaborativos, onde aprendi a importância de equilibrar estética e funcionalidade. Meu objetivo é continuar desenvolvendo minhas habilidades e contribuir para projetos inovadores em uma empresa que valorize a criatividade."

Exemplo 2:

"Me chamo Pedro Lima, tenho 30 anos e sou formado em Engenharia de Produção. Ao longo da minha trajetória, tive a oportunidade de trabalhar em diferentes setores industriais, o que me proporcionou uma visão ampla de como otimizar processos e melhorar a eficiência operacional. Sou apaixonado por resolver problemas e acredito que minha experiência com automação e gestão de processos pode contribuir para os desafios da sua empresa."

Sua história pode ser seu diferencial

A redação "quem sou eu" é uma excelente oportunidade para mostrar aos recrutadores quem você é além do currículo. Use esse momento para destacar suas conquistas pessoais e profissionais, demonstrar sua compatibilidade com a empresa e transmitir seus valores. Com uma narrativa autêntica e bem estruturada, você pode impressionar e se destacar no processo seletivo.