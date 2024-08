Aluno da Faculdade EXAME inova na Mostra Casa Design Rio 2023 com projetos no metaverso

No palco da inovação na Mostra Casa Design Rio 2023, José Marinho, arquiteto e CEO da Kampf Engenharia e Arquitetura, eleva a arquitetura a um novo patamar com a exploração do metaverso.

Em seu espaço na mostra, batizado como Duo Linear, os visitantes têm a oportunidade de mergulhar em quatro projetos arquitetônicos únicos de José Marinho. “Todos trazidos para o ambiente virtual graças à parceria com Felipe Cunha, CEO da plataforma de metaverso para negócios BEUPSE”, explica Marinho.

Aluno do MBA em Metaverso da Faculdade EXAME, ele conta como os aprendizados do curso contribuíram para a viabilização do projeto.

“O MBA Master em Digital Manager e Metaverso da Faculdade EXAME me possibilitou explorar e aplicar na minha carreira de arquiteto os conhecimentos adquiridos como um caminho de potencializar, trazer mais realidade e velocidade no desenvolvimento dos projetos e, obviamente, chegar aos clientes com mais presteza com esses requisitos”, diz.

O metaverso promete revolucionar as conexões humanas ao mesclar realidade aumentada e ambientes virtuais e, segundo as previsões de especialistas, o potencial de mercado é digno de ser explorado.

Gigantes da tecnologia, como a Meta, já estão apostando no metaverso como o futuro da internet. A consultoria PwC estima que até 2030 este mercado esteja valendo em torno de R$ 67 tri.

O que é o metaverso?

O metaverso é um conceito que mistura realidade aumentada e ambientes virtuais, unindo os mundos real e virtual em uma experiência imersiva, abrindo as portas para infinitas oportunidades.

Ele também permite que os indivíduos entrem em plataformas representados por avatares e interajam com o mundo virtual de maneira online e em tempo real. Não é uma mera gravação; é uma realidade vibrante e dinâmica, que abre as portas para uma infinidade de serviços e produtos disponíveis nessas plataformas. Para os arquitetos, esse novo mercado se mostra como um novo desafio.

“No metaverso, os arquitetos podem usar sua expertise e ferramentas tecnológicas para criar espaços virtuais compartilhados com diferentes funções, como simular cidades, fazer exposições, projetar ambientes imersivos e interativos. Além disso, podem participar do metaverso em parceria com outros profissionais para colaborar e inovar na indústria da arquitetura, engenharia e construção”, diz.

Uma jornada inovadora na Mostra Casa Design Rio 2023

Os arquitetos, como José Marinho, estão utilizando seu conhecimento e ferramentas tecnológicas para criar espaços virtuais compartilhados com uma variedade de funções.

O ambiente Duo Linear abre as portas para um mundo de criatividade e inovação. Esta experiência é uma prova do poder do metaverso para redefinir a forma como vemos a arquitetura e o design.

O espaço de José Marinho está localizado no 34º andar, onde os visitantes irão conhecer e se familiarizar com a metodologia do metaverso em um projeto montado no espaço físico.

Serviço

Quando? De 26 de outubro a 10 de dezembro.

Onde? Avenida das Américas, 1685, Barra da Tijuca - Rio de Janeiro.

Para mais informações clique aqui.

Saiba mais sobre José Marinho no Instagram ou pelo site da Kampf Engenharia e Arquitetura.