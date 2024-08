Alunos do MBA de IA para Negócios participam de evento exclusivo na sede da EXAME

Na última quinta-feira (18) a Faculdade EXAME promoveu um café da manhã especial para os 20 primeiros alunos matriculados na nova turma do MBA em Inteligência Artificial. O evento, que aconteceu na sede da EXAME, reuniu profissionais de diferentes segmentos, proporcionando uma manhã com muito networking, compartilhamento de experiências e aprendizado.

Os participantes também tiveram a oportunidade de conhecer de perto o estúdio onde as aulas serão gravadas e transmitidas e a equipe que irá acompanhá-los durante os próximos meses de estudo, além de terem acesso à redação da EXAME e verem de perto um pouco da rotina do veículo.

Um momento para fortalecer laços e valores

Durante o encontro, Miguel Lannes Fernandes, Chief AI Officer da EXAME e coordenador do MBA de IA da Faculdade EXAME; e Izabela Anholett, CTO da EXAME, conduziram um bate-papo leve e descontraído sobre as oportunidades de inovação e os desafios práticos enfrentados na implementação da IA, além de compartilharem suas experiências e perspectivas sobre como a inteligência artificial pode ser aplicada em diversas áreas profissionais.

A presença desses especialistas destacou o comprometimento da instituição em proporcionar aos alunos uma experiência enriquecedora, alinhada com as demandas do mercado e com os valores da Faculdade EXAME.

Este momento não apenas fortaleceu os laços entre os participantes, mas também evidenciou o compromisso da instituição em oferecer uma educação de excelência, impulsionando a próxima geração de profissionais de inteligência artificial.

Sobre o MBA de IA para Negócios da Faculdade EXAME

A Faculdade EXAME é referência em educação de qualidade, oferecendo programas inovadores para preparar profissionais para os desafios do mundo contemporâneo.

O MBA de IA para Negócios, primeiro sobre o tema no Brasil, busca constantemente integrar teoria e prática, preparando os alunos para se destacarem em suas carreiras, e ainda incentivar os alunos a aplicarem ativamente os conceitos aprendidos em seus ambientes de trabalho.

A interação entre alunos de diferentes áreas proporcionou um ambiente diversificado e propício para a construção de redes de contatos valiosas. A Faculdade EXAME está comprometida em fornecer uma educação de qualidade, alinhada com as demandas do mercado de trabalho em constante evolução. Confira um pouco de como foi esta manhã por aqui.

As inscrições para a próxima turma do MBA de IA para Negócios serão abertas na próxima terça-feira (23). Clique aqui, conheça as condições e inscreva-se.