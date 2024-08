5 séries com lições valiosas sobre carreira para maratonar e se inspirar

Ao contrário do que muitos pensam, algumas das melhores lições de carreira e empreendedorismo podem estar não no LinkedIn, mas na televisão. Confira a nossa curadoria para aproveitar seu “cine pipoca” no fim de semana.

The Bold Type

A série segue a vida de três amigas — Jane Sloan, Kat Edison e Sutton Brady — que trabalham na revista feminina Scarlet Magazine e tentam equilibrar carreira, romance, amizade e a vida na cidade grande.A narrativa é baseada no livro de Joanna Coles, ex-editora-chefe da Cosmopolitan e aborda questões específicas da carreira em grandes veículos de comunicação, destacando a importância da criatividade, da autenticidade e da determinação.

A trama também aborda a importância da amizade como um pilar fundamental para a construção de uma vida e carreira bem-sucedidas.

A Vida e a História de Madam C.J. Walker

"A Vida e a História de Madam C.J. Walker" é uma minissérie biográfica baseada na vida de Sarah Breedlove, a primeira milionária negra nos EUA. A trama é adaptada da biografia escrita por A'Leila Bundles, sua trineta.

A série conta como a protagonista conquistou a própria fortuna por meio de uma linha de produtos capilares e cosméticos para mulheres negras. A história é ambientada no início de 1900, poucos anos depois da libertação dos escravos, mas ainda com muito racismo enraizado na sociedade.

Com uma narrativa leve, "A Vida e a História de Madam C.J. Walker" retrata além do racismo, as dificuldades de um casamento violento, o machismo e é uma verdadeira aula sobre determinação e empreendedorismo feminino.

Som na Faixa

A minissérie retrata a história dos empreendedores suecos Daniel Ek e Martin Lorentzon, cofundadores do Spotify, no caminho para revolucionar a indústria da música com uma plataforma de streaming que tem quase 200 milhões de assinantes pagos.

É uma história que mostra como convicções firmes, força de vontade, acesso e grandes sonhos ajudaram pessoas comuns a desafiar a tradição e mudar a forma como ouvimos música.

“Som na Faixa” é baseada no livro “Spotify Inifrån” (sem edição brasileira), dos escritores suecos Sven Carlsson e Jonas Leijonhufvud, que narra os primeiros passos da construção do app de música mais famoso do mundo, desde a resistência da Apple, da guerra com a Google até acordos de mercado milionários.

Super Pumped

A série foca o nascimento da Uber, um dos unicórnios mais bem-sucedidos do Vale do Silício. A empresa já chegou a anunciar uma avaliação de US$ 17 bilhões, o equivalente a R$ 89,9 bilhões.

Baseado no best-seller de mesmo nome de Mike Isaac,o enredo mostra o relacionamento de Kalanick com o investidor-anjo e mentor Bill Gurley e as polêmicas e os desafios enfrentados pelo CEO, que tinha uma tendência de colocar o sucesso acima de tudo, até mesmo do bem-estar de seus funcionários e motoristas.

WeCrashed

Baseada no podcast homônimo, a série conta a história real da empresa de coworking WeWork, que ganhou o mundo baseada nas ideias disruptivas e megalomaníacas de seu fundador, o imigrante israelense Adam Neumann. E traz uma importante reflexão sobre a nossa relação com o trabalho e a carreira.

Inspirada em eventos reais, “WeCrashed” acompanha a ascensão e queda da WeWork, que cresceu de um único espaço de coworking para uma marca global avaliada em US$ 47 bilhões em menos de uma década e que, depois de um ano, perdeu cerca de US$ 40 bilhões em valor de mercado. O que será que aconteceu?