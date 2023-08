Worldcoin: projeto de dono do ChatGPT vira alvo de operação policial

O Worldcoin, um projeto que mistura criptomoedas e uma "identidade global", se tornou alvo de uma operação policial no Quênia no último sábado, 5. A iniciativa é comandada por Alex Blania e Sam Altman, CEO da empresa dona do ChatGPT, e tem sido alvo de questionamentos de reguladores sobre a segurança em tornos dos dados obtidos de usuários.

A operação policial foi revelada pela imprensa local queniana. De acordo com o jornal Kahawatungu, uma equipe teria entrado na sede do Worldcoin em Nairóbi, capital do país, e confiscado documentos e Orbs, os equipamentos usados para realizar o registro de íris dos usuários.

Immaculate Kassait, chefe do Comissariado de Dados do país, teria afirmado que a Tools for Humanity, empresa responsável pelo projeto, não compartilhou suas "verdadeiras intenções" sobre a iniciativa ao se registrar no Quênia. As autoridades do país já tinham suspendido as operações do Worldcoin na semana passada.

Em um comunicado conjunto, a Autoridade de Mercados de Capital do Quênia (CMA) e o Escritório da Comissária de Proteção de Dados (ODPC) apontaram que o Worldcoin despertou "uma série de preocupações regulatórias legítimas que requerem uma atenção urgente" das autoridades.

Entre elas está a "falta de clareza sobre a segurança e armazenamento de dados sensíveis coletados (o registro de íris para reconhecimento facial)", além do fato de que a "obtenção do consentimento do consumidor em troca de uma recompensa monetária beira à indução".