Ganhe criptomoedas pela sua retina: projeto de dono do ChatGPT distribui R$ 250 por escaneamento

Os brasileiros que residirem em São Paulo já podem escanear sua retina e ganhar cerca de R$ 250 em criptomoedas para apoiar o projeto de Sam Altman, criador do ChatGPT.

Além do programa de inteligência artificial (IA) que ficou famoso em todo o mundo, Altman também criou a Tools for Humanity, que aposta na criptomoeda Worldcoin para criar Renda Básica Universal e verificar a identidade de humanos em uma nova era repleta de robôs.

Para isso, Altman precisa de dados da íris ocular do maior número de pessoas possível. A intenção é criar um banco de dados que, diferente dos outros, possa diferenciar humanos de robôs de forma mais assertiva, através da retina dos olhos.

O projeto já conta com pontos de escaneamento de retina em 10 países, incluindo o Brasil. No Brasil, por enquanto todos os pontos ficam em São Paulo.

No Maac Hub, um dos pontos de escaneamento, é possível agendar um horário. No horário marcado, o interessado em participar do projeto Worldcoin precisará encarar um dispositivo redondo chamado Orb.

O Orb possui três componentes: câmera, sensor de temperatura e de profundidade. É assim que a retina é escaneada e a identidade humana verificada.

O Orb tira uma foto, verifica a temperatura corporal para ver se a pessoa é realmente um humano e depois verifica a íris ocular. Com isso, um hash é criado para gerar um token no blockchain, registrando de forma imutável a identidade.

Como recompensa, além do certificado de identidade digital, os interessados em escanear a retina podem receber uma camiseta do projeto e 25 unidades de Worldcoin.

A criptomoeda Worldcoin é atualmente cotada a US$ 2,21, o equivalente a pouco mais de R$ 10, totalizando uma recompensa de R$ 250.

Sam Altman publicou um vídeo em sua conta no Twitter em que mostra filas para realizar o escaneamento de retina:

day 3 of @worldcoin launch, crazy lines around the world. one person getting verified every 8 seconds now. pic.twitter.com/vHRu1sWMT3

— Sam Altman (@sama) July 26, 2023