Walmart registra plataforma de cripto e NFT e prepara entrada no metaverso

Seguindo o mesmo caminho de Nike, Adidas e do próprio Facebook, o Walmart, maior rede varejista norte-americana, também está preparando a sua entrada no metaverso, comercializando seus próprios NFTs e versões virtuais dos principais produtos comercializados em suas lojas.

Segundo apuração da CNBC, registros feitos no Escritório de Patentes e Marcas Registradas dos EUA no final de dezembro de 2021, mostram que a gigante pretende oferecer representações virtuais de bens, tais como eletrônicos, brinquedos e produtos de higiene pessoal.

Outro pedido de patente refere-se a uma nova criptomoeda, que deve ser oferecida aos clientes da rede, além de NFTs próprios da marca. No total sete novas aplicações no sistema foram feitas. Uma das mais chamativas sugere o uso do famoso logotipo da marca em AR (realidade aumentada) e VR (realidade virtual), passando até pela possibilidade de “serviços de treinamento de condicionamento físico” usando das tecnologias.

Em comunicado, o Walmart disse estar “continuamente explorando como novas tecnologias podem formar experiências de compra futuras”, sem citar as patentes especificamente. “Testamos novas ideias o tempo todo. Algumas viram produtos e serviços para os consumidores. Outras são testadas e servem como aprendizado”.

No ano passado, a varejista abriu vagas para especialistas em criptoativos com a descrição de “prover liderança de modo a identificar tendências de tecnologia e dos consumidores”.

