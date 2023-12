USP é a 1ª universidade do Brasil a lançar um portal próprio de metaverso

A Universidade de São Paulo (USP) anunciou o lançamento do primeiro portal de metaverso de uma universidade do Brasil. O projeto é idealizado por Romero Tori, coordenador do Laboratório de Pesquisa em Tecnologias Interativas (Interlab) e professor do Programa de Pós-graduação em Design da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (FAU) da USP.

Embora o portal não seja uma plataforma de metaverso como The Sandbox, Upland, USM ou Decentraland, Tori explica que o portal conta com ambientes diversos de metaverso além de várias ferramentas e conteúdos imersivos.

Ele também ressalta que o objetivo da ferramenta é expandir tecnologias inovadoras na educação, como realidade virtual, aumentada e games, desmistificando sua acessibilidade.

Uma nova era da economia digital está acontecendo bem diante dos seus olhos. Não perca tempo nem fique para trás: abra sua conta na Mynt e invista com o apoio de especialistas e com curadoria dos melhores criptoativos para você investir.

Segundo o professor da USP, a educação imersiva aplica mídias imersivas, como a realidade virtual e aumentada, à educação. Ele aponta também que essas tecnologias permitem que os estudantes acessem inúmeras experiências imersivas. Por exemplo, um estudante de Engenharia pode conhecer uma usina nuclear.

"Nossa intenção é ir além dos blogs que apresentam os temas de maneira superficial. Queremos não apenas apresentar um passo a passo, mas reunir uma série de informações úteis tanto para professores que queiram conhecer mais das ferramentas, como usá-las e onde encontrá-las, quanto para pesquisadores que queiram se aprofundar em como está o estado da arte nessa área, além de encontrar grupos de pesquisa", disse.

Tori ressalta a necessidade de se apropriar da tecnologia de maneira consciente e construtiva, da mesma forma que afirma sobre a importância de fomentar iniciativas que ajudem a manter e ampliar a participação da USP no mapa da inovação.

USP e metaverso

Em junho deste ano, a USP se tornou a primeira universidade pública do Brasil a possuir um prédio no metaverso. A instituição estabeleceu um edifício dentro do metaverso da USM, por meio de uma parceria estabelecida entre a instituição e a plataforma baseada em blockchain.

O prédio construído pela USP no metaverso permite diferentes tipos de interação para os usuários e também está aberto para reuniões, encontros e workshops. A parceria foi firmada pela USP no ano passado e como parte da parceria a USP recebeu um terreno no USM metaverso, como um NFT.

Oficial montenegrino planeja extraditar Do Kwon para os Estados Unidos, aponta reportagem

Segundo o professor da USP, Marcos A. Simplicio Jr., esta foi a primeira vez que a USP recebe um NFT como parte de seu patrimônio. Ainda de acordo com o professor, a USP pretende construir diferentes espaços para interação com e entre usuários (alunos, professores, pesquisadores, visitantes, etc).

A instituição revelou que a parceria se dará inicialmente em colaboração com pesquisadores de convênio já firmado, o University Blockchain Research Initiative (UBRI), que já contou com patrocínio da Ripple e tem sede na Escola Politécnica.

Uma nova era da economia digital está acontecendo bem diante dos seus olhos. Não perca tempo nem fique para trás: abra sua conta na Mynt e invista com o apoio de especialistas e com curadoria dos melhores criptoativos para você investir.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok