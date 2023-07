USP é primeira universidade do Brasil a ter prédio no metaverso

A Universidade de São Paulo, USP, se tornou a primeira universidade pública do Brasil a possuir um prêdio no metaverso. A instituição estabeleceu um edifício dentro do metaverso da USM, por meio de uma parceria estabelecida entre a USM e a plataforma baseada em blockchain.

O prédio construído pela USP no metaveso permite diferentes tipos de interação para os usuários e também está aberto para reuniões, encontreos e workshops. A parceria foi firmada pela USP no ano passado e como parte da parceria a USP recebeu um terreno no metaverso USM, como um NFT.

Segundo o professor da USP, Marcos A. Simplicio Jr., esta foi a primeira vez que a USP recebe um NFT como parte de seu patrimônio. Ainda de acordo com o professor, a USP pretende construir diferentes espaços para interação com e entre usuários (alunos, professores, pesquisadores, visitantes, etc).

A instituição revelou que a parceria se dará inicialmente em colaboração com pesquisadores de convênio já firmado, o University Blockchain Research Initiative (UBRI), que já contou com patrocínio da Ripple e tem sede na Escola Politécnica.

Segundo a USP a instituição planeja realizar pesquisas no metaverso em diferentes áreas e destaca como exemplo pesquisas nas áreas de educação e psicologia que podem avaliar o aprendizado e comportamento em aulas e interações realizadas nesse ambiente.

"A USP começou a construir no metaverso USM. Visite e tire uma foto. Estamos ansiosos para a nossa versão final!" publicou a USM Lab no Twitter.

USP entre as melhores do mundo

Essa parceria vem na esteira de mais uma conquista marcante da USP. Pela primeira vez, a USP ascendeu ao “top 100” das melhores instituições de ensino do mundo, segundo os resultados da 20ª edição do QS World University Ranking.

A lista de 2024, divulgada em junho, coloca a USP em 85º lugar entre 1.499 universidades, ultrapassando a Universidade de Buenos Aires e marcando seu surgimento como líder na América Latina.

O salto de 30 posições da USP de seu 115º lugar em 2023 é atribuído ao aumento da empregabilidade de seus ex-alunos e à melhoria de sua reputação internacional.

“O desempenho do Brasil nesta edição do ranking traz um alívio bem-vindo após uma trajetória de queda nos últimos anos. A USP atinge um marco significativo e entra no alto escalão da excelência global”, disse Ben Sowter, vice-presidente sênior de QS.

