Os 7 motivos que levaram quase 1,5 milhão de contribuintes a cair na malha fina

A Receita Federal divulgou que 1.474.527 declarações estão retidas na malha fiscal em 2024, representando 3,2% do total de declarações recebidas (45.481.689 declarações do Imposto de Renda Pessoa Física).

Destas declarações retidas, 71% (1.047.503) são de contribuintes que pleiteiam a restituição do Imposto de Renda. Outros 27% (394.679) são de contribuintes que apuraram imposto a pagar, enquanto 2% (32.345) das declarações retidas mostram saldo zero, ou seja, nem a restituir nem a pagar.

Principais motivos de retenção em malha fiscal em 2024:

57,4% - Deduções: As despesas médicas lideram as retenções, representando 51,6% do total. 27,8% - Omissão de rendimentos: Inclui rendimentos não declarados, tanto pelo titular quanto por seus dependentes. 9,4% - Diferenças no Imposto Retido na Fonte (IRRF): Inconsistências entre os valores declarados pelos contribuintes e os informados pelas fontes pagadoras na Dirf. 2,7% - Deduções de incentivo: Inclui doações a fundos de apoio à criança, adolescente e idoso, além de incentivos ao esporte e à cultura. 1,6% - Rendimentos Recebidos Acumuladamente: Diferenças nas informações declaradas e as fornecidas pelos responsáveis pelo pagamento dos rendimentos na Dirf. 1,1% - Imposto de Renda pago durante o ano de 2023: Diferença entre o imposto pago, declarado na DIRPF, e os valores registrados pela Receita Federal, como carnê-leão e imposto complementar.

Como saber se você caiu na malha fina?

Para saber se a sua declaração foi retida, acesse o site de atendimento virtual da Receita Federal, o e-CAC. Para entrar, é necessário ter o certificado digital, login no Portal Gov.br ou o número de CPF/CNPJ, além do código de acesso e senha. No e-CAC, clique em "Meu Imposto de Renda" e verifique a linha do tempo das suas declarações. A partir daí, será possível consultar se a declaração de 2023 caiu na malha fina e o motivo da pendência.

Como sair da malha fina?

Existem três formas de resolver a situação:

Declaração retificadora: o contribuinte pode corrigir a declaração sem multas ou penalidades. Após a retificação, a declaração voltará para a fila de restituição e será paga no lote residual seguinte. Apresentação de documentos: Caso o contribuinte seja intimado ou notificado, não será mais possível retificar a declaração. Nesse caso, será necessário apresentar os comprovantes e documentos de forma virtual, através do Processo Digital para a Malha Fiscal, disponível no e-CAC. Aguardar comunicado da Receita: Se o contribuinte preferir, pode aguardar o comunicado da Receita com o detalhamento dos documentos que devem ser apresentados e o prazo de entrega.