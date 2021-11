Twitter está preparando equipe inteiramente dedicada às criptomoedas

O Twitter está montando um time de funcionários dedicado às criptomoedas, já que a empresa continua a apoiar a adoção dos ativos digitais e aplicativos descentralizados.

A gigante das redes sociais designou Tess Rinearson para liderar seu novo time de criptomoedas. Antes de entrar para o Twitter, Rinearson trabalhou na Tendermint com a máquina de consenso Tendermint Core, e anteriormente também trabalhou na empresa de softwares de pagamentos Interstellar.

Em sua publicação no Twitter anunciando o novo cargo, Rinearson escreveu que “Primeiro, eu estarei explorando como nós podemos apoiar o crescente interesse entre os criadores de conteúdo de utilizar aplicativos descentralizados para gerenciar suas mercadorias e moedas virtuais, e apoiar seu trabalho e suas comunidades”.

“Olhando mais à frente, nós estaremos explorando como as ideias das comunidades cripto podem nos ajudar a avançar barreiras sobre o que é possível fazer com identidade, comunidade, propriedade e muito mais”, continuou Rinearson. Ela também afirmou que o grupo estará trabalhando para “ajudar a moldar o futuro das redes sociais descentralizadas”.

Atualmente, o Twitter permite que os usuários enviem e recebam bonificações em bitcoin via canais de pagamento terceiros.

I’m thrilled to share that I’ve joined Twitter, to lead a new team focused on crypto, blockchains, and other decentralized technologies—including and going beyond cryptocurrencies.✨ pic.twitter.com/HaP0k5hUOq

