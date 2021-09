Twitter terá doação por Bitcoin e novas medidas de segurança em conversas

O Twitter anunciou uma série de mudanças na plataforma nesta quinta-feira, 23. A empresa irá ampliar medidas que já havia anunciado anteriormente e também expandir alguns produtos e formas de pagamento: há novidades de segurança e controle de conversas para usuários, bem como a possibilidade de doações utilizando bitcoin.

O anúncio tem a temática de "expandir a conversa para além de 280 caracteres".

Entre as novidades estão atualização dos Espaços, ferramenta do Twitter para salas de conversa por áudio que funcionam no modelo do Clubhouse, app que viralizou no início do ano com conversas ao vivo.

A função contará com armazenamento dos Espaços para serem ouvidos posteriormente e também a possibilidade de vender ingressos para conversas e aumentar a capacidade de criadores de conteúdo de faturarem sobre audiência e conteúdo.

A partir desta quinta-feira, o Twitter também expande o Bonificações, sistema que permite gorjetas, aos usuários de todo o mundo. Essa função permite doação de quantias financeiras para pessoas e organizações. No Brasil, o parceiro será a PicPay para envio de fundos.

O Twitter também afirmou que será possível enviar Bonificações por bitcoin através da carteira Strike, da rede Lightning. Já havia rumores de que uma funcionalidade desse tipo seria disponibilizada.

Os SuperFollows, um serviço de assinatura, está sendo testado nos EUA com um grupo de criadores de conteúdo. A função já havia sido anunciada no passado, e pretende transformar o Twitter em uma rede mais apropriada para criar conteúdo, com a possibilidade de newsletters, por exemplo.

Novas medidas de segurança e controle

A rede social afirma que pretende dar mais contexto sobre contas e conversas, a fim de impedir que usuários percam o controle de suas publicações e entendam como e com quem dialogam.

No passado, o Twitter já havia introduzido um recurso para segmentar quem pode responder a uma publicação.

A partir de agora a rede contará com uma função para remover seguidores sem ter que bloqueá-los. Também haverá maneiras de deixar uma conversa que tenha tomado outro rumo e filtros de palavras e frases, que, segundo o Twitter, permitirá que usuários tenham controle em tempo real do que querem ou não acompanhar em suas linhas do tempo.

Outra novidade para segmentar conversas e conteúdo é a criação de comunidades, uma funcionalidade que permitirá designar tuítes a um grupo específico de pessoas e participantes.

Esse experimento propõe também uma maneira de descentralizar a moderação de conteúdo, já que as comunidades contarão com regras próprias. A empresa cita o exemplo de uma comunidade de cuidados com a pele, em que não seria permitido participar sendo representante comercial de uma empresa do setor ou mesmo recomendar produtos não utilizados pelo usuário.