Trivago vai aceitar pagamentos com criptomoedas em reservas de 2 milhões de hotéis

A plataforma de viagens Web3 Travala está expandindo as reservas de hotéis com pagamentos em criptomoedas por meio de uma nova parceria com o Trivago, um motor de busca global para reservas. A parceria permitirá que os usuários do Trivago reservem mais de 2,2 milhões de propriedades do inventário da Travala pagando com ativos digitais.

As criptomoedas que poderão ser usadas para os pagamentos incluem bitcoin, ether e mais de 100 tokens. Juan Otero, cofundador e CEO da Travala, disse que a parceria reflete uma tendência mais ampla da indústria de companhias de viagem de adotar métodos de pagamento alternativos.

“Com a adoção generalizada de cripto em andamento, bastará um grande player integrar pagamentos em cripto em sua plataforma de viagens para que todos os outros sigam o exemplo”, comentou.

O Trivago, listado na Nasdaq, opera em mais de 190 países e lista mais de cinco milhões de hotéis mundialmente. A nova parceria introduzirá as criptomoedas para os mais de três milhões de usuários únicos mensais da plataforma.

As reservas baseadas em cripto para as propriedades da Travala por meio do Trivago também serão recompensadas com criptomoedas adicionais, como bitcoin, ou unidades do token de fidelidade da Travala, o ava.

A Travala lançou um plano de reserva de tesouro em bitcoin e ava em 11 de dezembro de 2024, após a plataforma de viagens focada em cripto ultrapassar US$ 100 milhões em receita anual bruta. Recompensas baseadas em criptomoeda são um diferencial chave para a Travala em comparação com plataformas de reserva tradicionais, segundo Otero.

Ele destacou ainda que "a Travala tem um programa de fidelidade baseado em cripto integrado que oferece recompensas em cripto em vez de pontos de fidelidade tradicionais". Especialistas da indústria têm defendido a adoção de aplicações de blockchain com casos de uso no mundo real para reforçar a adoção de criptomoedas.