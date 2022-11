Tokenização vai movimentar R$ 70 bilhões em oito anos, projeta relatório

A tokenização da economia deve ajudar a movimentar um mercado que alcançará pouco mais de US$ 13,5 bilhões (R$ 70 bilhões, na cotação atual) até 2030, segundo um relatório divulgado recentemente pela empresa de consultoria de mercado Grand View Reseach, sediada em São Francisco, na Califórnia, Estados Unidos.

O fenômeno se refere a uma nova tendência de negociação do século 21, através do qual os bens físicos, produção intelectual, artística e uma infinidade de produtos e serviços poderão ser transformados em tokens a partir da inserção na tecnologia blockchain.

De acordo com o documento, o montante será alcançado por meio de um crescimento anual de 24% do mercado mundial de tokenização, com destaque para o segmento de componentes, responsável por mais de 80% da receita em 2021 em razão dos investimentos das indústrias que apostaram na tokenização para protegerem dados sigilosos, e a área de aplicativos de pagamentos, que deteve mais de 30% da receita.

O estudo também revela que o segmento de tecnologia baseada em gateway deverá crescer acima da média, com expansão de 25,26%.

O mesmo deverá acontecer com o Oriente Médio e a África, cujo crescimento deverá ser de 27,52% ao ano entre 2022 e 2030. Em relação à América Latina, o documento dividiu a região entre o Brasil e o restante dos países.

A tokenização, que ainda deve passar pelo crivo da regulamentação de criptoativos no Brasil e diversos outros países, também apresenta outra possibilidade que deverá ajudar a potencializar este mercado nos próximos anos: o patrocínio de empreendimentos por meio da venda de tokens.

Um exemplo é a Rayons Energy, uma geradora de energia solar instalada na região de Planaltina (DF) responsável por fornecer até 1 megawatt (MW), potência suficiente para abastecer mil residências.

Ao todo, a empresa levantou R$ 5 milhões por meio da venda de 20 bilhões de tokens precificados entre US$ 0,000066 e US$ 0,000082.

A ESG Tech Abundance Brasil também está desenvolvendo um projeto utilizando a tecnologia, neste caso voltado ao plantio e tokenização de um bilhão de árvores. Já a a plataforma de tokenização de imóveis Kodo Assets deverá lançar uma oferta pública de R$ 3,5 milhões em tokens atrelados a um imóvel comercial na região da avenida Faria Lima, centro financeiro de São Paulo (SP).

