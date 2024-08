Tokenização de títulos do Tesouro dos EUA deve ultrapassar R$ 16 bilhões em 2024

O crescimento na adoção global de criptomoedas, com um aumento de 34% com base no número de detentores desde 2023, também aumentou a demanda por ativos digitais estáveis e de baixo risco. É o caso dos títulos do Tesouro dos Estados Unidos tokenizados, que dão aos usuários acesso a títulos governamentais dentro do ecossistema cripto.

No acumulado de 2024, essa classe de ativos acumula um crescimento de capitalização de mercado de mais de 150%, e a tendência é que a expansão continue nos próximos meses. É o que aponta um levantamento do Cointelegraph a partir de três modelos estatísticos.

O modelo ARIMA prevê que os títulos tokenizados chegarão a US$ 2,12 bilhões até o final de 2024. Já o modelo GARCH projeta US$ 3,93 bilhões, e o modelo de regressão linear estima US$ 2,47 bilhões. Esses números podem ser interpretados como cenários de baixa, alta e base, respectivamente. Uma combinação ponderada desses três modelos sugere uma capitalização de mercado de US$ 2,66 bilhões até o final do ano.

O recente interesse de organizações autônomas descentralizadas (DAOs) em títulos do Tesouro dos EUA tokenizados as torna uma fonte potencial de influxo de capital para esses produtos. Duas DAOs, Arbitrum e MakerDAO, anunciaram recentemente planos para investir em títulos do Tesouro dos EUA tokenizados.

A Arbitrum pretende investir cerca de US$ 25 milhões (cerca de 1% de seu tesouro), enquanto a MakerDAO planeja alocar US$ 1 bilhão (cerca de 19% de seu tesouro). A maioria das DAOs não possui reservas de stablecoins, que poderiam ser facilmente convertidas em títulos com rendimento.

No entanto, apesar disso, algumas organizações descentralizadas estão agora consolidando seus tesouros com ativos do mundo real para garantir estabilidade a longo prazo.

Os tesouros das DAOs muitas vezes compreendem principalmente seus próprios tokens. Não está claro exatamente como as DAOs poderiam converter seus tokens de tesouro em títulos tokenizados.

Uma nova era da economia digital está acontecendo bem diante dos seus olhos. Não perca tempo nem fique para trás: abra sua conta na Mynt e invista com o apoio de especialistas e com curadoria dos melhores criptoativos para você investir.

Em vez de vender esses tokens sem liquidez no mercado aberto, elas poderiam buscar parcerias com emissores de títulos e tentar empenhá-los como garantia ou adquirir gradualmente os títulos tokenizados. Isso ajudaria a mitigar a volatilidade e evitar o impacto no preço de vendas súbitas e de alto volume.

Se mais DAOs seguirem esse exemplo e alocarem partes de seus tesouros em Títulos do Tesouro dos EUA tokenizados, isso poderia levar a aportes substanciais. Em 30 de julho, os tesouros totais das DAOs totalizavam US$ 24,3 bilhões. Alocações de 1% (cenário de baixa), 5% (base) e 10% (alta) em títulos do Tesouro dos EUA tokenizados gerariam influxos adicionais potenciais de US$ 243 milhões, US$ 1,22 bilhão e US$ 2,43 bilhões, respectivamente.

Em termos gerais, isso representaria um aumento de 13% a 31% em relação à capitalização de mercado atual de US$ 1,85 bilhão dos títulos do Tesouro dos EUA que passaram pelo processo de tokenização.

Taxa de juros e títulos tokenizados

O Cointelegraph espera que a demanda por títulos do Tesouro dos EUA tokenizados cresça à medida que os investidores em cripto busquem maneiras de alocar seu capital com baixo risco e com rendimento.

No entanto, desafios podem surgir em breve, já que o Federal Reserve deve começar a cortar as taxas de juros em setembro, podendo reduzi-las para a faixa de 4,25% a 4,5% até dezembro, abaixo da faixa atual de 5,25% a 5,5%.

À medida que o mercado entra em um ambiente com taxas mais baixas, mas com inflação persistente, o apelo dos títulos do Tesouro dos EUA como investimento diminuirá, potencialmente contendo o crescimento dos títulos tokenizados.