Tezos lança o primeiro mercado de urânio do mundo em blockchain

O comércio global de urânio pode em breve adotar a tecnologia blockchain, graças a uma nova plataforma construída no blockchain Tezos.

A Uranium.io, o primeiro aplicativo descentralizado baseado em blockchain para o comércio de urânio, visa reduzir as barreiras de entrada para investidores.

A plataforma será lançada em parceria com a Curzon Uranium, uma importante empresa de comércio de urânio que movimentou mais de US$ 1 bilhão em ativos, e a Archax, a primeira exchange de criptomoedas registrada no Reino Unido, de acordo com um anúncio compartilhado exclusivamente com o Cointelegraph.

Arthur Breitman, cofundador da Tezos, destacou o potencial da plataforma para revolucionar o comércio de urânio, introduzindo transparência e acessibilidade por meio do blockchain.

“Diferentemente de muitos casos de uso propostos para blockchain, o mercado de urânio realmente se beneficia substancialmente de um registro compartilhado, transparente e globalmente acessível,” disse Breitman. “Isso permite que um público global finalmente acesse um ativo fundamental para o futuro da energia a um preço acessível.”

A plataforma apresenta novas oportunidades financeiras para investidores de varejo, considerando que investir ou negociar urânio era anteriormente limitado a investidores institucionais com grandes quantidades de capital.

Anteriormente, o acesso de varejo ao urânio só era possível por meio de fundos negociados em bolsa (ETFs).

A nova plataforma faz parte do crescente segmento de tokenização de ativos reais (RWA), que se refere a ativos financeiros e tangíveis sendo cunhados no registro imutável do blockchain para aumentar a acessibilidade e liquidez dos investidores em torno dos ativos.

Blockchain pode simplificar e democratizar os mercados globais de urânio

O blockchain pode introduzir benefícios-chave nos mercados de commodities reais, como a capacidade de “reduzir drasticamente as barreiras de entrada”, explicou Breitman:

“Contratos inteligentes podem automatizar grande parte da sobrecarga tradicionalmente necessária para participar desses mercados, enquanto a natureza global do blockchain significa que qualquer pessoa pode interagir com a plataforma sem precisar construir relacionamentos bancários internacionais complexos ou estruturas contratuais do zero.”

O urânio adquirido por meio dos aplicativos descentralizados será mantido como Trióxido de Urânio (U3O8) físico em um depósito regulamentado de propriedade e operado pela Cameco, uma das principais fornecedoras de urânio no mundo.

O lançamento da plataforma ocorre em meio ao rápido crescimento do mercado global de urânio, impulsionado pela crescente demanda por energia nuclear como uma alternativa de baixa emissão para alimentar protocolos de inteligência artificial intensivos em energia.

Empresas como a Microsoft já estão explorando soluções de energia nuclear, incluindo planos para usar um reator reativado na usina de Three Mile Island, na Pensilvânia.

Breitman observou que, se a Uranium.io for bem-sucedida, poderá “servir como modelo para outros mercados de commodities.” Ele acrescentou:

“Há um enorme valor em reduzir o atrito no comércio global.”

