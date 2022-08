Tether não vai congelar carteiras cripto de Tornado Cash sem instruções legais e critica concorrente

Recentemente, o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos anunciou a imposição de sanções contra a Tornado Cash, um serviço baseado em blockchain que facilita transações anônimas. Desde então, o caso gerou discussão entre empresas e especialistas do setor, e a Tether, empresa por trás da criptomoeda USDT, afirmou em um comunicado desta quarta-feira, 24, que não pretende congelar carteiras cripto envolvidas com o serviço, já que não recebeu instruções do governo norte-americano para tal.

“Temos cooperado em vários congelamentos com as autoridades americanas, inclusive nas últimas duas semanas após a divulgação pública da OFAC sobre a Tornado Cash, e nenhuma solicitação específica nos foi feita em relação ao congelamento de endereços relevantes da Tornado Cash”, afirmou a Tether no comunicado.

De acordo com o governo norte-americano, a Tornado Cash tem sido usada “para lavar o equivalente a mais de US$ 7 bilhões em moeda virtual desde sua criação, em 2019".

O montante inclui mais de US$ 455 milhões roubados pelo Lazarus Group, um grupo hacker financiado pela Coreia do Norte, segundo o governo americano, já alvo de sanção em 2019. A Tornado Cash lavou dinheiro de outros episódios subsequentes de roubos no setor de criptomoedas, segundo o Tesouro norte-americano.

Apesar da gravidade das acusações contra o serviço, a Tether afirma que o congelamento de carteiras envolvidas com a Tornado Cash pode ser prejudicial às investigações, e por isso não pretende fazê-lo, a menos que o governo norte-americano assim determine.

“O congelamento unilateral de endereços no mercado secundário poderia ser uma medida altamente perturbadora e imprudente por parte da Tether. Mesmo que a Tether reconheça atividades suspeitas em tal endereço, completar um congelamento sem a instrução verificada de autoridades legais e de outros órgãos governamentais pode interferir nas investigações em andamento”, justificou a empresa.

“De fato, em nossas negociações com as autoridades legais, às vezes somos informados de endereços potencialmente relacionados ao crime e somos especificamente instruídos a não congelar os endereços sem a solicitação explícita deles, pois isso poderia alertar os suspeitos da investigação, causar liquidações ou abandono de fundos e colocar em risco outras conexões que poderiam ter sido estabelecidas”, acrescentou o comunicado.

A Tornado Cash opera de modo a facilitar de modo deliberado transações anônimas, ofuscando sua origem, seu destino e as partes envolvidas, e por isso o serviço foi adotado por criminosos e hackers. Todas as suas propriedades e interesses da empresa nos EUA foram bloqueados pelo Tesouro.

Outras empresas também se anteciparam no bloqueio, como foi o caso da Circle, responsável pela USDC, concorrente da Tether no setor de criptomoedas de valor estável lastreadas em dólar. A empresa, que possui a maior criptomoeda estável do mundo em valor de mercado, adicionou a Tornado Cash em uma lista de contratos inteligentes “proibidos”.

De acordo com a Tether, a ação da Circle teria sido precipitada, ao passo que, segundo a empresa, outros grandes players do setor também mantiveram a decisão de não realizar bloqueios no que tange à Tornado Cash.

“Acreditamos que, se feita sem instruções das autoridades americanas, a atitude da USDC sobre a Tornado Cash foi prematura e pode ter colocado em risco o trabalho de outros reguladores e agências legais em todo o mundo”, criticou a empresa.

“Gostaríamos de observar que outros fornecedores de ativos digitais, como por exemplo, a Paxos, uma stablecoin regulamentada em NY que emite BUSD e USDp, e que responde por aproximadamente US$ 20 bilhões da capitalização total do mercado de criptomoedas, não congelaram as carteiras Tornado Cash. Deve-se notar também que o DAI, uma stablecoin algorítmica que representa 36% de suas reservas em USDc (cerca de 3,4B USD) também não procedeu com nenhum congelamento”, justificou.

