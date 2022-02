Tensão entre Rússia e Ucrânia aumenta e bitcoin pode cair até US$ 33.000

Por Lucas Costa*

O bitcoin caiu mais de 8,5% na semana passada e frustrou a nossa expectativa de curto prazo. As tensões entre Rússia e Ucrânia se intensificaram e os mercados globais sentiram a pressão vendedora, enquanto os investidores procuraram ativos de menor risco pra se protegerem desse cenário de incerteza e tensão econômica. O principal criptoativo não conseguiu sustentar sua resiliência da semana anterior e foi prejudicado pelos conflitos do leste europeu.

O gráfico diário mostra o bitcoin testando novamente os patamares de preço abaixo dos US$40.000, após a frustração do acionamento de um pivô de alta (figura de continuidade que mencionamos na semana anterior), falhando a renovação de máxima e formando uma figura chamada de topo duplo (ainda que pequena). A média móvel de 21 períodos tem leve inclinação descendente, que sinaliza perda de força no curto prazo.

O movimento com topo em US$69.000 e fundo em US$32.933 pode ser usado para identificar as regiões de correção baseadas em proporções de Fibonacci, e observamos a atuação do 38,2% como uma resistência forte nos US$43.865, que agora é a principal barreira a ser rompida.

O nosso cenário de alta no curto prazo do bitcoin e retomada de sua tendência maior foi frustrado frente aos movimentos de novos comunicados sobre elevação nas taxas de juros americanas e as tensões entre Rússia e Ucrânia.

A estratégia do momento é ter cautela e paciência, esperando por formações de preço mais claras e diminuição da incerteza no cenário geopolítico. A média móvel de 21 períodos está em US$40.960 e pode ser uma boa forma de acompanharmos a tendência, sendo que o preço precisa voltar a trabalhar acima da mesma para projetarmos cenários mais otimistas.

De qualquer maneira, o principal suporte é a região do US$32.933, fundo do movimento que estamos usando como referência, que caso não seja perdido, ainda dá esperanças de uma retomada da pressão compradora.

Ethereum ETH/BTC

O par ETH/BTC ficou estável na última semana, negociando em 0,06930BTC nesta segunda-feira, 21. O gráfico diário mostra a formação de uma linha de tendência de baixa, que ainda confirma a tendência de queda no curto prazo, com topos e fundos descendentes.

O nosso estudo acompanha a pernada de alta com fundo em 0,05930BTC e topo em 0,08865BTC, que pode ser usada para determinar as retrações de Fibonacci (regiões de correção baseadas em proporções de movimento). O preço falhou o rompimento da média móvel de 200 períodos em 0,07255BTC, iniciando uma lateralização perto do indicador, sugerindo indecisão de cenário no curto prazo.

Os próximos suportes são o fundo anterior em 0,06500BTC e 0,05950BTC. Acreditamos que o momento ainda não é de compras, sendo necessário esperar o rompimento da linha de tendência de baixa, que iniciaria um movimento de reversão de tendência e novas oportunidades.

*Lucas Costa é mestre em administração e economista pela Universidade Federal de Juiz de Fora, atuou como pesquisador acadêmico e professor nas temáticas de blockchain, criptomoedas e comportamento de consumo, sendo um dos fundadores do grupo de pesquisa Blockchain UFJF. Foi operador de câmbio em mesa proprietária com foco em análise técnica, e trader pessoa física em mercado futuro. Atualmente, é analista técnico CNPI do BTG Pactual digital, e apresenta a sala ao vivo de análises de maior audiência do Brasil.

