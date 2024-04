Startup Web3 investida pelo BTG anuncia hackathon com mais de R$ 200 mil em prêmios

A Lumx, startup focada na Web3, anunciou recentemente uma competição que premiará as melhores soluções desenvolvidas utilizando a tecnologia blockchain. Chamado popularmente de “hackathon”, o evento acumula mais de R$ 200 mil em prêmios e tem como objetivo “transformar ideias em protótipos viáveis” para o avanço da tecnologia na Web3, conhecida como a “nova fase da internet”.

O hackathon “Lumx Hack powered by Eth Rio” deve acontecer entre os dias 3 e 5 de maio com inscrições que vão até a próxima terça-feira, 30 de abril. A equipe que apresentar a melhor solução à uma banca de jurados especializados irá receber US$ 5 mil, o equivalente a R$ 25.580 e todos os membros serão contemplados com uma viagem para apresentar o projeto no Ethereum Rio, evento que será realizado pela Fundação Ethereum entre os dias 13 e 15 de maio na capital carioca.

R$ 200 mil em prêmios

No total, a premiação em dinheiro do hackathon soma US$ 9.500, o equivalente a R$ 48.600. Além disso, os três times finalistas da competição devem receber um crédito de US$ 10 mil, ou R$ 51.160 cada, para serem investidos no desenvolvimento de seus projetos.

De acordo com a Lumx em um comunicado, o desafio será uma “oportunidade única” em que os inscritos poderão testar suas habilidades, aprender novas tecnologias, expandir suas redes de contatos e colaborar em equipe para criar soluções inovadoras. Além da Lumx, o evento conta com a parceria da Chiliz, empresa por trás dos fan tokens da Socios.com, Scroll e Tanssi Network.

“Para a Lumx, esses hackathons representam uma oportunidade valiosa. Além de descobrirmos novos talentos, temos a chance de observar profissionais aplicando nossa tecnologia em projetos concretos, em colaboração com parceiros renomados que propõem desafios relevantes e voltados para a solução de problemas reais em diversos setores. Minha experiência pessoal em inúmeros hackathons envolvendo web3 e blockchain foi decisiva para o avanço da minha carreira. O networking proporcionado nesses encontros é fundamental, não apenas para o crescimento profissional, mas também para ampliar conexões pessoais com profissionais de diversas áreas", disse o DevRel da Lumx, Afonso Dalvi.

Investida pelo BTG Pactual, a Lumx é responsável pelos NFTs da Reserva, Meta, Coca-Cola e uma série de clientes de peso. Além disso, a startup anunciou recentemente uma parceria com a Sympla para ingressos de eventos em blockchain.

