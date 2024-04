ETF de bitcoin da BlackRock encerra sequência de aportes após recorde de 71 dias

O ETF de bitcoin da BlackRock encerrou na última quarta-feira, 24, uma sequência de 71 dias ininterruptos de saldo positivo de investimento nos Estados Unidos. O fundo negociado em bolsa da gestora estreou no mercado em 11 de janeiro e vinha acumulando aportes diários desde então.

Dados divulgados pela Bloomberg apontam que o fundo teve seu primeiro dia sem um saldo positivo de investimentos. Eric Balchunas, analista de ETFs da Bloomberg, destaca que o fundo ficou próximo do "maior recorde de todos os tempos" no mercado de ETFs norte-americano, além de ter batido outros recordes.

Mesmo assim, o fundo ainda foi capaz de "quebrar qualquer recorde para um ETF recém-lançado", destacou Balchunas. Ele lembrou ainda que o primeiro ETF de ouro, o GLD, foi destacado à época do seu lançamento por uma sequência "incrível" de aportes consecutivos que duraram três dias.

Com o recorde de 71 dias de investimentos, o ETF de bitcoin da BlackRock também entrou na lista das dez maiores sequências ininterruptas de investimentos em fundos negociados em bolsa. Até hoje, a maior sequência já registrada foi de 160 dias, mas o ETF da BlackRock ficou a 1 dia de assumir a nona posição.

Desde o seu lançamento, o produto de investimento da BlackRock se tornou o mais importante entre o grupo de 11 ETFs da criptomoeda aprovados pela Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, a SEC, que liberou os fundos para negociação em 10 de janeiro.

O ETF de bitcoin da BlackRock acumula um total de ativos de US$ 17,4 bilhões, responsável por uma fatia de mercado de 32,8% entre os ETFs da criptomoeda e com números crescendo mês a mês. É um cenário diferente do atual líder do segmento, o ETF da Grayscale.

O fundo da Grayscale operava inicialmente sem ser um ETF, mas recebeu a autorização da SEC para realizar uma conversão. Desde então, porém, ele tem perdido investimentos diariamente, conforme seus investidores realizam lucros ou então migram para outros ETFs lançados.

Por causa disso, o fundo da Grayscale também registrou um recorde, mas negativo: o de 72 dias ininterruptos de saldo negativo, perdendo investimentos. Atualmente, ele possui US$ 19,3 bilhões em ativos e uma fatia de mercado de 36,3%, mas especialistas esperam que ele seja superado pelo ETF de bitcoin da BlackRock nas próximas semanas.