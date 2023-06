“Se preparem”: autor de Pai Rico, Pai Pobre recomenda comprar ouro, prata e bitcoin

Robert Kiyosaki, autor do livro Pai Rico, Pai Pobre, voltou a recomendar o investimento em ouro, prata e bitcoin aos seus seguidores no último domingo, 25. A escolha dos ativos, segundo o escritor, se dá por conta de uma crise econômica iminente em todo o mundo.

Especialista em finanças e abertamente apoiador do ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump, Robert Kiyosaki acredita na possibilidade de uma grande crise mundial, impulsionada pela má gestão de nomes do alto escalão do governo norte-americano, como o presidente Joe Biden, Janet Yellen, do Tesouro, e Jerome Powell, do Federal Reserve.

Na publicação em que recomendou o investimento em ouro, prata e bitcoin, além de críticas ao governo norte-americano, o autor do livro nº 1 em finanças pessoais citou uma ocasião em que saiu para jantar e o restaurante estava vazio, segundo ele, indicando um fator preocupante para a economia do país.

Sitting in favorite Japanese restaurant. Food great prices low. The place is empty on Sat night. Employees do not have to be economists to know something is wrong. Please be smart. Don’t believe Biden, Yellin, Fed. Prepare for crash. Buy gold, silver BC.

— Robert Kiyosaki (@theRealKiyosaki) June 25, 2023