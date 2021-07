Robinhood testa função para proteger investidores da volatilidade

A Robinhood, plataforma de investimento popular nos EUA, especialmente entre o público jovem, está trabalhando em uma nova funcionalidade que visa proteger seus usuários da volatilidade nos preços de criptoativos.

Segundo informações divulgadas pela Bloomberg, a constatação vem da análise do código de uma versão beta do app para o iPhone pelo desenvolvedor de iOS Steve Moser. A Robinhood estaria desenvolvendo uma nova função chamada “proteção contra a volatilidade dos preços”, que pretende reduzir o impacto da volatilidade de criptoativos para os usuários.

De acordo com a publicação, o código contém uma mensagem que diz: “Para proteger suas ordens de compra contra a volatilidade dos preços, nós podemos ocasionalmente pular suas ordens recorrentes ou comprar menos que o montante escolhido por você”.

Uma porta-voz da Robinhood se recusou a explicar ou comentar o potencial da nova funcionalidade.

O app também está testando uma opção chamada “investimentos circulares” que irá permitir que os usuários comprem ações específicas utilizando “uns trocados”. Ainda não está claro se esse dinheiro virá de compras com cartões de crédito ou débito como é feito por concorrentes como a Acorn.

A Robinhood, que pretende realizar o seu IPO ainda esta semana, sofreu com quedas parciais no fornecimento do serviço durante o pico de negociações da dogecoin, em maio, que geraram críticas e perda de confiança de sua base de usuários, assim como das autoridades reguladoras.

Os criptoativos se tornaram parte importante do modelo de negócios da Robinhood. Aproximadamente 17% de sua arrecadação no primeiro trimestre veio de transações do gênero, em comparação com os 3% do mesmo período em 2020.

Em uma apresentação virtual para os investidores na última semana, o CEO da Robinhood, Vlad Tenev, disse que expandir e melhorar a segurança do app - motivo pelo qual a empresa foi recentemente multada - e também as ofertas de criptoativos da companhia são suas prioridade.

Texto traduzido e republicado com autorização da Coindesk