Robinhood planeja lançar contratos futuros de criptomoedas em aplicativo

A plataforma de investimentos Robinhood, uma das maiores do mercado financeiro global, planeja oferecer contratos futuros de criptomoedas para seus usuários nos Estados Unidos e na Europa. De acordo com a Bloomberg, a nova opção de investimento será lançada em 2025.

Citando fontes próximas à empresa, a Bloomberg afirma que a plataforma pretende usar as licenças obtidas pela corretora Bitstamp para oferecer os contratos futuros, intermediando o acesso a eles por meio da sua plataforma. A Robinhood comprou a Bitstamp em junho deste ano, por US$ 200 milhões.

Entretanto, a compra ainda precisa ser aprovada pelos reguladores para ser efetivada. A expectativa é que o processo termine ainda em 2024, permitindo a oferta dos contratos no ano seguinte. Inicialmente, a plataforma contará com futuros de bitcoin e ether.

Os contratos seriam lançados na Bolsa de Chicago, a CME, que já oferece produtos de investimento em derivativos das duas criptomoedas. Por meio deles, investidores podem negociar a partir de projeções de queda ou de alta no preço dos ativos em um determinado período.

Robinhood e cripto

O movimento da Robinhood faz parte de uma expansão das ações da empresa envolvendo o mercado cripto. No primeiro trimestre deste ano, a empresa reportou um crescimento de 40% nas suas receitas na comparação com 2023, com especialistas atribuindo parte da disparada ao crescimento na negociação de ativos digitais.

A empresa de análise KBW destacou que os resultados "superaram de forma sólida as nossas projeções e as projeções de consenso em meio a receitas com a negociação de criptoativos acima do esperado, além de gastos menores".

Apesar do resultado positivo, a expansão do segmento de criptoativos na plataforma também rendeu problemas para a Robinhood. Em maio, a empresa revelou que recebeu uma notificação da Comissão de Valores Mobiliários dos Estados, a SEC, referente aos seus negócios na área.

Em resposta à notificação, Dan Gallagher, executivo-chefe da área legal da Robinhood, disse que a empresa acredita "firmemente que os ativos listados em nossa plataforma não são valores mobiliários e estamos ansiosos para nos envolver com a SEC para deixar claro o quão fraco seria qualquer caso contra a Robinhood".