Bitcoin tem nova queda e retorna aos US$ 60 mil em meio a incertezas no mercado

O bitcoin voltou a cair nesta quarta-feira, 3, após ensaiar uma recuperação parcial de preço no início desta semana. Dados da plataforma CoinGecko apontam que a maior criptomoeda do mundo acumula queda de 2,9% nas últimas 24 horas, voltando a operar em um patamar de US$ 60 mil em meio a uma tendência de queda.

O desempenho negativo da criptomoeda também impacta o restante do mercado cripto, que acumula queda de 3,5% no mesmo período. Já o ether, segunda maior cripto do mundo, acumula perdas de 3%, cotado a US$ 3.307. Entre as 100 maiores criptos do mercado, as maiores quedas são de ativos ligados à rede Ethereum e as chamadas criptomoedas meme.

Fernando Pereira, gerente de conteúdo da Bitget, destaca que "durante a madrugada, o bitcoin rompeu uma bandeira de baixa, um padrão que indica a continuidade da queda. O principal alvo desse movimento é a base da bandeira, ou seja, o último fundo, localizado em US$ 58,4 mil. Esse rompimento sugere que podemos observar uma continuidade na tendência de queda, com o preço possivelmente atingindo ou até mesmo ultrapassando esse nível de suporte".

Em geral, o ativo tem sido prejudicado por diversas incertezas no mercado. Uma delas é a expectativa em torno do início dos reembolsos pela corretora falida de criptomoedas Mt. Gox, que chegou a ser a maior do mundo até quebrar em 2014. A exchange anunciou que vai iniciar os pagamentos dos seus antigos clientes ainda neste mês.

Ao todo, investidores que usavam o sistema da exchange receberão cerca de US$ 9 bilhões (mais de R$ 45 bilhões, na cotação atual) em bitcoin, um volume que gera temor no mercado pelo impacto no preço do ativo. Caso os clientes vendessem a criptomoeda para realizar lucros, o aumento repentino de oferta poderia derrubar o preço, e o mercado tem se antecipado a essa possibilidade.

Além disso, investidores também acompanham o futuro da política monetária dos Estados Unidos. Nesta semana, o presidente do Federal Reserve Jerome Powell afirmou que o país tem sido bem-sucedido no combate à inflação, mas destacou que possíveis cortes na taxa de juros do país neste momento poderiam prejudicar esses avanços.

O mercado aguarda ansiosamente os cortes, que tendem a liberar capital e atrair investimentos para ativos mais arriscados, caso das criptomoedas. Entretanto, o Fed tem dado poucos sinais sobre quando, exatamente, esses cortes ocorrerão, aumentando o pessimismo e a aversão a riscos entre os investidores.