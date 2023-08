Preço do bitcoin atinge maior nível de sobrevenda desde queda na pandemia

O RSI, um indicador bastante conhecido no mercado de criptomoedas, mostrou nesta terça-feira, 22, o maior nível de sobrevenda do bitcoin desde a queda abrupta do ativo em março de 2020, gerada pela pandemia de Covid-19. O marco foi atingido após uma forte desvalorização na semana passada.

Conhecido como Índice de Força Relativa, o RSI mede o movimento de preço de um ativo em relação à média de movimento em um determinado período. No caso do bitcoin, costuma ser usado como referência o período de 14 dias. A sobrevenda significa que a criptomoeda caiu e ficou aquém da média de variação.

A diferença entre a variação média e a variação efetiva no período analisado ficou abaixo de 30, caracterizando uma sobrevenda, após o bitcoin chegar a uma cotação inferior a US$ 26 mil nos últimos dias. Em geral, o RSI aponta sobrecompra quando está acima de 70 pontos.

O indicador costuma ser acompanhado de perto por investidores, que associam momentos de sobrevenda a uma janela que precede movimentos de valorização significativa do ativo. Entretanto, os dados do mercado não confirmam essa tendência, com o indicador apontando apenas movimentações abruptas de preço.

Para o analista Alex Kuptsikevich, da FxPro, o atual patamar do RSI indica, na verdade, uma tendência de queda do bitcoin. "O bitcoin encerrou a última semana com uma queda notável em relação às suas médias de 200 dias e 200 semanas, sinalizando uma tendência de mercado de queda", disse ele ao CoinDesk.

Queda do bitcoin

O analista avaliou ainda que, no atual preço em torno de US$ 26 mil, a criptomoeda ainda teria um espaço para queda, com a próxima faixa de resistência em torno de US$ 24,7 mil. Por isso, novas perdas não estão descartadas, conforme o ambiente macroeconômico internacional prejudica o mercado.

À EXAME, especialistas afirmaram que a queda abrupta do bitcoin se deve a uma série de fatores. Entre eles, está um aumento na aversão a riscos por parte dos investidores, a valorização dos títulos do Tesouro dos EUA com vencimento em 10 anos, preocupações sobre a situação da economia da China e a perspectiva de que os juros dos EUA permanecerão em um patamar maior por mais tempo.

Ou seja, uma reversão do quadro atual depende de notícias positivas para o mercado, seja um alívio quanto ao ciclo de juros nos EUA, um possível cenário mais positivo para a China ou novidades sobre a análise dos pedidos de ETF de preço à vista de bitcoin pela SEC.

