Políticos nos EUA criticam SEC e pedem explicações sobre invasão de conta

Políticos do governo e da oposição nos Estados Unidos criticaram o presidente da SEC, Gary Gensler, e exigiram explicações do órgão após um caso de invasão da conta do regulador no X, antigo Twitter, na última terça-feira, 9. Os invasores chegaram a publicar um anúncio falso de que a autarquia teria aceitado diversos pedidos de lançamento de ETFs de bitcoin.

O X confirmou que a conta da SEC foi invadida, mas afirmou que o comprometimento não ocorreu devido a qualquer violação dos sistemas do X, mas sim ao fato de um indivíduo não identificado ter obtido controlo sobre um número de telefone associado à conta através de um terceiro".

Após recuperar o controle da conta, a SEC afirmou que vai cooperar com as autoridades e realizar uma investigação sobre o caso. Entretanto, o regulador ainda não deu mais informações sobre quais vulnerabilidades a conta tinha e possíveis suspeitos por trás do ataque.

Gensler foi indicado para assumir a presidência da SEC após a vitória do democrata Joe Biden, assumindo o posto em 2021. Desde então, ele ficou conhecido no mercado por ser um grande crítico do mercado de criptomoedas, adotando uma postura dura e punitiva com empresas e projetos do setor. A falta de flexibilidade rendeu críticas de congressistas, em especial da oposição, ao longo de 2023.

O deputado democrata Wiley Nickel destacou após o ataque que "a SEC é responsável pelas informações financeiras mais confidenciais do nosso país e ainda não descobriu como usar a autenticação de dois fatores em sua conta do Twitter?".

The SEC is in charge of our country’s most sensitive financial information and they haven’t figured out how to use two-factor authentication on their Twitter account??? https://t.co/oJh5u9JFnH — Rep. Wiley Nickel 🇺🇸 (@wileynickel) January 9, 2024

Além disso, os senadores republicanos Thom Thillis e J.D. Vance enviaram uma carta para a SEC estabelecendo um prazo até o dia 23 de janeiro para que a autarquia forneça mais detalhes sobre a invasão na conta, destacando "grandes preocupações" com possíveis riscos de cibersegurança.

🚨BREAKING: Senators @JDVance1 & @SenThomTillis Demand Explanation For The SEC's Errant Announcement Of The Approval Of Spot-Bitcoin ETFs "It is unacceptable that the agency entrusted with regulating the epicenter of the world’s capital markets would make such a colossal error." pic.twitter.com/xG77jM9xAM — Senator Vance Press Office (@SenVancePress) January 10, 2024

"Os investidores ficaram, e continuam, incrivelmente confusos com as comunicações da Comissão em torno da tão esperada e consequente decisão relativa aos ETFs de bitcoin. Os Estados Unidos têm os mercados de capitais mais profundos e líquidos do mundo e a estabilidade e a solidez são imperativas para que os investidores possam manter a sua confiança nos nossos mercados. É inaceitável que a agência encarregada de regular o epicentro dos mercados de capitais mundiais cometa um erro tão colossal", afirmaram.

Entre os questionamentos, os senadores querem saber se a SEC será obrigada a abrir uma investigação contra o próprio regulador e enviar informações e evidências para o Congresso ainda nesta semana, como definido por regras estabelecidas pela autarquia em 2023 para casos de ataques cibernéticos de empresas reguladas. A SEC ainda não se pronunciou sobre o tema.

Ainda entre os republicanos, o deputado Bill Huizenga, que preside o subcomitê de investigações e supervisão do mercado financeiro, questionou se o ataque "significa que podemos culpar uma “conta comprometida” a horrível criação de regras e a chamada 'regulamentação através da aplicação' da SEC ?".

Já a deputada republicana Ann Wagner disse que o caso "é uma clara manipulação de mercado que impactou milhões de investidores. Pretendo obter mais respostas do presidente Gensler sobre este incidente", sugerindo que a SEC ainda precisará dar mais detalhes sobre o ocorrido.

A senadora republicana Cynthia Lummis, conhecida por ser uma das maiores apoiadoras do mercado cripto, afirmou após o ataque que "anúncios fraudulentos, como o que foi feito nas redes sociais da SEC, podem manipular os mercados. Precisamos de transparência sobre o que aconteceu".

Seu colega de partido, o senador Bill Hagerty, ressaltou que "assim como a SEC exigiria a responsabilização de uma empresa se esta cometesse um erro tão colossal com impacto na movimentação do mercado, o Congresso precisa de respostas sobre o que acabou de acontecer. Isso é inaceitável".

