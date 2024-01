X, antigo Twitter, confirma invasão de conta e SEC é criticada por falha de segurança

O X, antigo Twitter, confirmou que a conta da Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, a SEC, na rede social foi invadida na última terça-feira, 9. Após a invasão, o perfil do regulador chegou a compartilhar uma falsa aprovação de pedidos de ETFs de bitcoin, o que foi negado logo em seguida pelo presidente da autarquia, Gary Gensler.

Em um comunicado, o X confirmou a invasão após uma "investigação preliminar". "Com base na nossa investigação, o comprometimento não ocorreu devido a qualquer violação dos sistemas do X, mas sim ao fato de um indivíduo não identificado ter obtido controlo sobre um número de telefone associado à conta através de um terceiro", ressaltou.

"Também podemos confirmar que a conta não tinha a autenticação de dois fatores habilitada no momento em que a conta foi comprometida. Encorajamos todos os usuários a ativar esta camada extra de segurança", afirmou a rede social. A autenticação de dois fatores é considerada uma medida básica, mas importante, para evitar invasões em contas.

We can confirm that the account @SECGov was compromised and we have completed a preliminary investigation. Based on our investigation, the compromise was not due to any breach of X’s systems, but rather due to an unidentified individual obtaining control over a phone number…

— Safety (@Safety) January 10, 2024