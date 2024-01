SEC tem conta hackeada e divulgação falsa de aprovação de pedidos de ETFs de bitcoin

O mercado de criptomoedas foi pego de surpresa nesta terça-feira, 9, por uma publicação na conta da Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, a SEC, afirmando que diversos pedidos de gestoras para o lançamento de ETFs de bitcoin teriam sido aprovados. Minutos depois, porém, o presidente da autarquia negou a informação.

Em uma publicação no X, Gary Gensler afirmou que "a conta da SEC foi comprometida e e um tweet não autorizado foi postado. A SEC não aprovou a listagem e negociação de produtos negociados em bolsa de bitcoin à vista".

The @SECGov twitter account was compromised, and an unauthorized tweet was posted. The SEC has not approved the listing and trading of spot bitcoin exchange-traded products.

— Gary Gensler (@GaryGensler) January 9, 2024