Podcast: o dia em que o McDonald’s comprou bitcoin com sorvete

Conhecido como Bitcoin Day, o dia 7 de setembro ficou marcado na história como a primeira vez na história em que o bitcoin foi utilizado como moeda de curso forçado por um país. Entretanto, nem tudo são rosas e, além das dificuldades com a infraestrutura de El Salvador e o baixo conhecimento dos cidadãos em relação ao funcionamento da criptomoeda, sua estreia também contou com uma alta volatilidade nos preços do ativo, aumentando as incertezas em relação ao sucesso de seu uso.

Mas quais são os maiores desafios e impactos do uso do bitcoin em El Salvador? A população estava preparada para sua implementação? E o que o sorvete do McDonald’s tem a ver com isso?

