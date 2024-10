JPMorgan: tokenização de títulos do Tesouro dos EUA vai "desafiar" stablecoins

O JPMorgan divulgou um relatório em que afirma que a tokenização de títulos do Tesouro dos Estados Unidos pode representar um desafio para as stablecoins - criptomoedas pareadas a outros ativos. O banco destaca que a prática tem "ganhado tração" e tende a crescer nos próximos anos.

Para os analistas do banco, a tokenização de títulos do Tesouro não vai "substituir" as stablecoins pareadas ao dólar, mas a prática tende a ameaçar a dominância desses ativos no mundo cripto como uma forma de ganhar exposição à força e ao tamanho da economia dos Estados Unidos.



No momento, o mercado de títulos tokenizados se aproxima da casa dos US$ 2,4 bilhões, o que ainda é "significativamente" menor que os US$ 180 bilhões do mercado de stablecoins. Para o JPMorgan, essa diferença mostra que a tokenização de títulos não deverá substituir completamente as criptomoedas.

A principal vantagem dos títulos tokenizados, destacam, é a inclusão de uma renda passiva para os seus compradores, algo que não existe hoje nas principais stablecoins do mercado, como a USDC e a USDT. Há, ainda, o risco desses ativos serem intensamente regulados em breve.

O JPMorgan pontua ainda que, por mais que usuários possam obter renda com stablecoins por meio de práticas como empréstimos, essas operações ainda são arriscadas e envolvem a perda de controle dos ativos. Já os títulos tokenizados geram o lucro sem a perda do controle ou operações complexas.

"Os títulos tokenizados vão eventualmente substituir apenas uma fração do universo que pertence às stablecoins, a menos que ocorram mudanças regulatórias drásticas no futuro", projetam os analistas do banco.

Na visão do banco, o principal desafio futuro para a tokenização de títulos do Tesouro dos Estados Unidos é a esperada regulação dessa operação. No momento, eles ainda são classificados como valores mobiliários, limitado os investidores que podem adquiri-lo e, na prática, evitando que o segmento ganhe mais escala.

Mesmo assim, o JPMorgan projeta uma trajetória de ascensão para essa classe de ativos e uma tendência de substituir ao menos parte do uso da stablecoins como garantia em atividades de negociação e empréstimo, além da participação na formação de piscinas de liquidez no mercado descentralizada.