Otimismo do mercado extrapola bitcoin e ether: link e sol disparam

Por Lucas Costa*

Chainlink (LINK/BTC)

O criptoativo da Chainlink está sendo negociado próximo de 0,00051263BTC, subindo mais de 13,35% na última semana. No gráfico diário, temos uma tentativa de retomada de alta do preço, após testar o suporte dos 0,00039556BTC. O preço trabalha acima da média móvel de 21 períodos (linha azul nos 0,00047652BTC), mostrando retomada de apetite comprador. A expectativa dos próximos dias é de teste das retrações de Fibonacci da última queda, para verificação se temos uma nova pernada de baixa, com resistências em 0,00058475BTC (retração de 61,8%) e 0,00063090BTC (retração de 76,4%).

-

Polkadot (DOT/BTC)

A cripto Polkadot subiu cerca de 1,30% em relação à semana anterior, com muita volatilidade, que já é negociado a 0,00069090BTC. O gráfico diário mostra correção depois do rompimento de uma figura de triângulo (linha azul escuro) próximo da média móvel de 21 períodos, podendo oferecer uma oportunidade de entrada a favor do movimento principal. Destacamos que, por enquanto, o preço falha em fazer um topo mais alto que anterior, indicando leve fraqueza de movimento. A tendência de curto prazo segue de alta, enquanto o preço trabalhar acima do último fundo em 0,00058290BTC. As próximas resistências se encontram em 0,00076155BTC (topo do rompimento da figura) e 0,00084150BTC (topo anterior).

-

Uniswap (UNI/BTC)

A Uni fechou estável na última semana e ameaça o rompimento da região de suporte no fundo dos 0,00041740BTC. No gráfico diário, observamos forte pressão vendedora, com o preço lateralizando perto dos 0,00040645. O preço trabalha abaixo das médias móveis e reforça o movimento de queda. O cenário dos próximos dias é de mais baixas, caso o preço trabalhe abaixo dos 0,0004BTC, com alvos em 0,00034215BTC e 0,0002978BTC.

-

Binance Coin (BNB/BTC)

A criptomoeda da Binance subiu aproximadamente 2% na última semana, e negocia a 0,007714BTC, com teste de fundo em 0,007510BTC. O gráfico diário mostra a construção de pressão vendedora no suporte citado. As próximas sessões podem ser de lateralidade, enquanto compradores e vendedores brigam intensamente pelo controle da região de preço. Em um cenário de alta, temos próxima resistência no últimos topos formados em 0,008255BTC e 0,009020BTC

-

Cardano (ADA/BTC)

A Cardano segue com pressão vendedora forte e negocia em 0,00003397BTC. No gráfico diário, temos forte pressão de venda, com o preço trabalhando abaixo das médias móveis de 21 e 200 períodos, indicando tendência de baixa no curto prazo. Acreditamos em continuidade de baixa, com teste do suporte em 0,00003098BTC em breve. É importante observar o comportamento do preço na região, uma vez que sua perda pode acelerar quedas.

-

Ripple (XRP/BTC)

A Ripple segue em queda, mas fecha estável em relação sua última semana, e sendo negociada a 0,00001729BTC. O gráfico diário mostra rompimento da retração de 76,4% de Fibonacci, que era um importante nível de suporte de correções profundas. O cenário dos próximos dias é de expectativa de teste do fundo anterior em 0,00001598BTC, enquanto o ativo seguir trabalhando abaixo de médias móveis.

-

Polygon (MATIC/BTC)

A multi-chain Polygon tem recuperação de aproximadamente 9,05% na última semana, sendo cotada a 0,00002635BTC. No gráfico diário, o interesse comprador volta no criptoativo após teste do suporte dos 0,00002121BTC (fundo anterior). Observamos um retorno do preço à média de 200 períodos, conforme dito no texto da semana anterior. O cenário de curto prazo é de uma lateralidade próximo de médias, demonstrando indefinição de movimento no ativo, enquanto trabalhar próximo das médias móveis de 21 e 200 períodos.

-

Solana (SOL/BTC)

O criptoativo Sol da rede Solana segue com indefinição de movimento em lateralidade, apesar da valorização de aproximadamente 27% na última semana. No gráfico diário, a tendência segue de alta, com o preço trabalhando acima da média móvel de 21 períodos em 0,00298611BTC. As retrações de Fibonacci, que servem para identificar as possíveis regiões de correção de preço se encontram em 0,0022199BTC (61,8%) e 0,00163399BTC (76,4%). A expectativa para os próximos dias é de teste do topo anterior em 0,0047BTC.

-

Axie (AXS/BTC)

O criptoativo da plataforma Axie Infinity inicia um movimento de correção, fechando estável na última semana. No gráfico diário, a tendência ainda é de alta, mas temos uma lateralidade próximo da média móvel de 21 períodos em 0,00199523BTC, sugerindo uma correção mais profunda do movimento de alta anterior. Acreditamos em continuidade de quedas para os próximos dias, com expectativa de teste na retração de 76,4% de Fibonacci do movimento anterior em 0,00169573BTC.

-

Lucas Costa é mestre em administração e economista pela Universidade Federal de Juiz de Fora, atuou como pesquisador acadêmico e professor nas temáticas de blockchain, criptomoedas e comportamento de consumo, sendo um dos fundadores do grupo de pesquisa Blockchain UFJF. Foi operador de câmbio em mesa proprietária com foco em análise técnica, e trader pessoa física em mercado futuro. Atualmente, é analista técnico CNPI do BTG Pactual digital, e apresenta a sala ao vivo de análises de maior audiência do Brasil.

