Corretora OKX perde R$ 10 milhões após ser alvo de ataque hacker

A corretora descentralizada de criptomoedas OKX DEX foi alvo de um ataque hacker iniciado na última terça-feira, 12, que resultou na perda de de US$ 2,7 milhões (pouco mais de R$ 10 milhões, na cotação atual), após o vazamento de uma chave privada de acesso do proprietário do administrador de um serviço ligado à operação.

Em 13 de dezembro, a empresa de segurança blockchain SlowMist Zone postou no X, antigo Twitter, que a OKX DEX “encontrou um problema” em suas operações. De acordo com o relatório, o problema começou em 12 de dezembro de 2023, aproximadamente às 22h23, depois que o proprietário do administrador atualizou o contrato da corretora para um novo contrato de implementação. Então, esse usuário começou a roubar tokens.

Aproximadamente às 23h53, o proprietário administrador do serviço fez outra atualização no contrato e continuou a desviar criptomoedas. A análise do SlowMist disse que o ataque “talvez” fosse o resultado do vazamento da chave do proprietário desse administrador. Em seguida, o serviço foi removido da plataforma.

A Scopescan, uma empresa de análise de dados em blockchain, também relatou o ataque, dizendo que os usuários estavam relatando o evento. Ela informou que, após contato com a OKX DEX, foi informada que um antigo contrato abandonado foi atacado, mas foi localizado e parado.

Além disso, a OKX DEX disse que quaisquer perdas de usuários afetadas pelo hack serão “totalmente ressarcidas”. De acordo com uma postagem da empresa de segurança blockchain PeckShield, a perda total do ataque na OKX DEX foi de cerca de US$ 2,7 milhões em diversas criptomoedas. A PeckShield aconselhou os usuários a “revogar licenças”, se houver.

A OKX possui tanto a corretora descentralizada quanto uma corretora centralizada de criptomoedas, que funciona em uma lógica diferente. Recentemente, a exchange centralizada anunciou a sua chegada ao mercado brasileiro.

