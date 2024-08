Grupo Boticário abre inscrições para programa de estágio com salário acima de R$ 2 mil; saiba mais

O Grupo Boticário está com inscrições abertas para o Programa de Estágio 2025. Além dos modelos de trabalho flexíveis (remoto, híbrido e presencial), o programa oferece uma Trilha de Desenvolvimento com cursos e treinamentos.

"Dada a complexidade do Grupo, que atua no varejo, na indústria e em serviços, precisamos continuamente de pessoas com múltiplas habilidades comportamentais e técnicas. Por isso, temos como compromisso contribuir na formação profissional de nossas pessoas independentemente dos cargos que ocupem", afirma Renata Simioni, diretora de Jornada do Colaborador do Grupo Boticário.

Quais são os benefícios?

Com carga horária de 6h, os estagiários receberão, além da bolsa-auxílio de R$ 2.068,00:

Bolsa 13º,

Vale-alimentação e refeição (com bônus no Natal),

Vale-transporte ou transporte fretado — auxílio home office de acordo com o modelo de trabalho.

Planos de saúde e odontológico,

Seguro de vida,

Auxílio funeral,

Gympass,

Day off no aniversário,

Descontos em produtos da empresa.

Quais são os requisitos?

O processo de seleção é 100% online e estudantes de qualquer universidade do país podem indicar até três áreas de interesse de acordo com as vagas disponíveis, desde que:

Estejam regularmente matriculados em um curso do ensino superior;

Tenham previsão de formação entre dezembro de 2025 e dezembro de 2026.

Além das vagas para trabalho remoto, que permitem a candidatura de alunos de qualquer região do Brasil, há também oportunidades nas modalidades híbrido e presencial em Camaçari (BA), Curitiba (PR), São José dos Pinhais (PR) e São Paulo (SP). As oportunidades são voltadas para graduandos de diferentes cursos.

Como funcionará o programa?

Com duração de até 24 meses, o Programa de Estágio do Grupo Boticário 2025 atuará em duas frentes para tornar a evolução profissional dos talentos mais fluida.

A primeira foca em cursos e treinamentos que, em formato misto, tem o objetivo de proporcionar conhecimento e desenvolvimento de competências, além das questões comportamentais relevantes para a empresa. Esta frente conta com treinamentos e encontros ao vivo com especialistas da companhia, eventos mensais com diferentes áreas para que conheçam o negócio, fomentem conexão e networking.

A segunda frente é o Projeto de Estágio, que diz respeito à experiência dentro do ecossistema de beleza da empresa e visa potencializar o aprendizado prático em conexão com a teoria da profissão, promovendo o conhecimento e o desenvolvimento de competências. Nesta fase, a pessoa estagiária recebe um desafio real, diretamente relacionado à sua área de estudo e estágio, com o propósito de incentivar a aplicação de seus conhecimentos e o desenvolvimento de novas habilidades, com estímulo para mais autonomia e a tomada de decisões. Além disso, o acompanhamento e feedbacks contínuos também fazem parte do programa.

“As experiências que tivemos em outras edições do programa mostram que um ambiente de trabalho que encoraja cada indivíduo a ser protagonista de sua jornada tem feito diferença no desenvolvimento dos participantes da iniciativa. Prova disso é a nossa taxa de efetivação, que, desde 2016, é de 79%”, destaca Simioni.

Como participar?

Os interessados podem se candidatar entre os dias 28 de agosto e 24 de setembro por meio do site do Grupo Boticário.