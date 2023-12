Autor de Pai Rico, Pai Pobre relembra acertos em previsões e recomenda investimento em três ativos

O autor do livro número 1 em finanças pessoais, “Pai Rico, Pai Pobre”, relembrou as vezes em que suas previsões sobre o mercado financeiro se comprovaram como certas. Robert Kiyosaki acredita há anos em uma grande crise econômica e recomenda três ativos para se proteger dessa situação “enquanto você ainda pode”. São eles: ouro, prata e bitcoin.

O especialista em finanças foi às redes sociais na última segunda-feira, 11 para ironizar seus críticos, apontando as vezes em que foi certeiro em suas previsões. Kiyosaki mencionou especificamente o youtuber especializado em ouro e prata “Smart Silver Stacker”, a quem agradeceu por “rir”.

O autor de “Pai Rico, Pai Pobre” chegou a se comparar com o personagem Galinho Chicken Little, do filme da Disney de 2005. No longa, Chicken Little causa pânico nos habitantes da sua cidade ao confundir a queda de uma avelã com um pedaço do céu despencando. Posteriormente, no entanto, é comprovada uma invasão alienígena no local.

Previsões acertadas

Segundo ele, suas previsões sobre crises financeiras se provaram como certas em três ocasiões:

“Quero agradecer ao Smart Silver Stacker por rir de mim por recomendar às pessoas que comprem e economizem prata desde 2010. Não é fácil ser Paul Revere ou Chicken Little alertando as pessoas que o governo dos EUA está roubando nossa riqueza em relação ao nosso dinheiro. No entanto, ria o quanto quiser. Ainda não é tarde demais.

Nosso sistema bancário está falido. Compre ouro, prata e bitcoin enquanto ainda pode.

Então seus amigos e familiares vão rir de você da mesma forma que o Smart Silver Stacker ri de mim.

Tome cuidado. Por falar nisso. Se você puder me encontrar no programa de Wolf Blitzer na CNN, estou no programa de Wolf pedindo a queda do Lehmann Brothers em 2008, antes de ele quebrar. Wolf riu disso. Em 2023, estou no programa de Neil Cavuto na Fox Business, apelando à quebra do gigante bancário Credit Suisse, o que aconteceu, e à possibilidade de a próxima falência do UBS United Bank of Switzerland.

Ria o quanto quiser em uma crise bancária global. Por favor, lembrem-se do meu aviso em Pai Rico, Pai Pobre, publicado em 1997, prevendo que 'Os poupadores são perdedores' e 'Sua casa não é um ativo', que se tornou realidade em 2008. As pessoas ainda estão rindo dessas previsões de 1997. Fique atento ao meu próximo aviso. O próximo é o S&P que vai brindar milhões de 401ks e IRAs. Tome cuidado”, publicou Robert Kiyosaki em sua conta oficial no X (antigo Twitter).

Não é a primeira vez que o autor de “Pai Rico, Pai Pobre” recomenda o investimento em ouro, prata e bitcoin para se proteger de possíveis crises econômicas. O especialista também aponta que os três ativos podem gerar lucros a partir da inflação e acredita que o bitcoin pode chegar a valer US$ 1 milhão.

