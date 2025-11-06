OKX anuncia conta com rendimento anual e cartão de ‘dólar digital’ no Brasil

A OKX, empresa do setor de criptoativos, anunciou nesta quinta-feira o lançamento do OKX Pay & Card no Brasil. O país será o primeiro a receber as novidades, que envolvem uma conta com rendimento anual de até 10% e um cartão de débito Mastercard em dólar, sem IOF e spread cambial.

A proposta é que o usuário consiga acessar, enviar e ter rendimentos em ‘dólares digitais’. Também conhecidas como stablecoins, as criptomoedas que acompanham o valor de determinado ativo, geralmente o dólar, viraram uma das principais tendências financeiras de 2025.

OKX Pay & Card

O OKX Pay & Card é uma solução que funciona em conjunto, revelou a empresa em um comunicado. Segundo a OKX, a conta digital OKX Pay alimenta cada compra feita com o cartão.

Além das transferências internacionais instantâneas, um dos principais casos de uso das stablecoins, a conta digital oferece rendimento anual de até 10% em ‘dólares digitais’ como USDG, USDT e USDC. Os juros começam a ser acumulados no momento do depósito e são pagos semanalmente.

Já o cartão de débito internacional é emitido em dólar pela Mastercard e pode ser utilizado em qualquer estabelecimento que aceite a bandeira, seja online, em lojas físicas ou através do Apple Pay e Google Wallet.

A empresa afirma que as compras feitas com o cartão não terão incisão de IOF ou spread cambial. Em comparativo de custos enviado à EXAME, a empresa revela que a compra e o uso de US$ 1 mil através de OKX Pay e cartão no mercado à vista tem custo de US$ 8 em taxas, enquanto em plataformas como Wise e Nomad este custo chega a US$ 42,90 e US$ 56, respectivamente. Os dados são de um comparativo realizado em 14 de outubro de 2025 e incluem IOF, taxas e/ou spread, conforme aplicável.

Escolha do Brasil para 1º lançamento

Em um comunicado enviado à EXAME, a OKX explicou que a decisão de realizar o lançamento primeiro no Brasil reflete o papel estratégico do mercado local dentro da expansão da OKX, motivada por dois fatores centrais: a rápida adoção de novas tecnologias financeiras, uma vez que o Brasil figura entre os países líderes em uso de pagamentos digitais e criptoativos; e, o impacto do IOF e do spread cambial sobre transações internacionais, que criam espaço para soluções mais eficientes.

“Com o OKX Pay e o cartão OKX, estamos colocando as stablecoins no centro do dia a dia dos brasileiros, tornando mais fácil converter, economizar, gastar e obter rendimentos, tudo isso com controle total de seus fundos. Nosso objetivo é oferecer aos brasileiros o acesso mais simples e eficiente à economia dos ativos digitais, sem taxas ocultas ou custos de conversão, tornando o uso de cripto prático e acessível para todos”, disse Guilherme Sacamone, CEO da OKX Brasil.

