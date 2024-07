O que impulsionou a disparada do bitcoin em julho? Saiba os motivos e perspectivas futuras

Nesta segunda-feira, 22, o bitcoin se encaminha para encerrar o mês de julho em um cenário bastante positivo. Desde a primeira semana do mês, a principal criptomoeda do mercado subiu aproximadamente 25%. O mês foi marcado por uma série de acontecimentos positivos para o bitcoin e as principais criptomoedas, como a ascensão de Donald Trump como o principal candidato à presidência dos Estados Unidos.

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 67.436, com alta de 1% nas últimas 24 horas. Nos últimos sete dias, a maior criptomoeda do mundo em valor de mercado acumula alta de 7,1%, de acordo com dados do CoinMarketCap.

“Após uma primeira metade do mês em queda, o bitcoin retomou sua trajetória de alta, registrando alta de 25% desde seu ponto mais baixo na primeira semana do mês, em torno de US$ 54 mil”, comentou João Galhardo, analista de research da Mynt, plataforma de criptoativos do BTG Pactual.

Por que o bitcoin disparou em julho?

“Os principais impulsionadores da alta incluem melhoras no cenário macroeconômico, que têm aumentado o apetite ao risco no mercado, e um maior reconhecimento de cripto, especialmente influenciado por comentários políticos, como os do atual líder da corrida eleitoral norte-americana, Donald Trump, sobre a adoção dos criptoativos pelos EUA para manter sua liderança global nesse setor”, justificou Galhardo à EXAME.

A recente desistência de Joe Biden de concorrer à reeleição nos Estados Unidos não afetou negativamente o preço do bitcoin, que se manteve na faixa entre os US$ 66 e 67 mil. Os próximos desdobramentos sobre as eleições norte-americanas podem continuar impactando a cotação da principal criptomoeda do mercado. Apesar disso, as perspectivas seguem positivas para o bitcoin.

O bitcoin vai continuar subindo?

“É provável que essa tendência ascendente do bitcoin continue, mesmo que ocorram correções temporárias, comum após altas acentuadas. Também deve ficar no radar o início da temporada de balanços das grandes empresas americanas, pois potenciais declarações de aquisições de bitcoin no balanço patrimonial de companhias pode fortalecer a narrativa de reserva de valor digital da criptomoeda”, concluiu Galhardo.

O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Compre as maiores cryptos do mundo em minutos direto pelo app. Clique aqui para abrir sua conta gratuita.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok