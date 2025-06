O que faz essa empresa ser a escolha das gigantes de cripto?

A crescente adoção das criptomoedas no Brasil está transformando o cenário financeiro, com mais investidores em cripto do que na bolsa de valores. Mas o que falta para as finanças tradicionais se integrarem completamente com as finanças digitais e o blockchain? Como a verificação de identidade e a segurança cibernética desempenham um papel crucial nesse processo?

Para responder a essas questões, Georgia Sanches, gerente de negócios da Sumsub, plataforma especializada em verificação de identidade e antifraude, que oferece soluções para empresas líderes em cripto como Bybit, Huobi e Wirex, participou do podcast do Future of Money. Georgia, que também teve uma carreira de destaque na Rappi e no setor de cripto, falou sobre a integração de tecnologias emergentes com o setor financeiro tradicional e as perspectivas futuras para o mercado. Assista ao vídeo ou, se preferir, nos acompanhe no Spotify:

