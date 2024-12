'Ninguém pode proibir o bitcoin', diz Putin ao defender alternativas ao dólar

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, elogiou o bitcoin nesta quarta-feira, 4, enquanto defendia a necessidade de criar e incentivar alternativas ao dólar para transações comerciais internacionais. O governo russo intensificou a busca por essas alternativas, com foco nas criptomoedas, como forma de contornar as sanções internacionais que enfrenta.

Putin questionou ainda a necessidade de países precisarem ter reservas internacionais em dólar, alegando que elas podem ser "facilmente" confiscadas por "razões políticas". Para ele, o ideal seria que os países criassem reservas na moeda nacional ou, então, em ativos independentes.

No momento, as reservas internacionais de cerca de US$ 300 bilhões da Rússia estão congeladas como resultado das sanções aplicadas por países ocidentais após o início da guerra na Ucrânia. Os países que compõem o G7 discutem, ainda, a possibilidade de usar esses fundos para apoiar o governo ucraniano.

Para o presidente da Rússia, essa postura dos Estados Unidos está "ameaçando" o papel do dólar como reserva monetária internacional. Ele disse ainda que a estratégia estaria "forçando" muitos países a buscarem ativos alternativos de reserva, com destaque para as criptomoedas.

"Por exemplo, o bitcoin. Quem pode proibi-lo? Ninguém", destacou Putin ao falar sobre a vantagem das criptomoedas. Ele disse ainda que o desenvolvimento de novas tecnologias de pagamentos é "inevitável" devido aos custos reduzidos que elas trarão.

Infraestrutura cripto da Rússia

A Rússia tem investido na criação de uma "infraestrutura cripto" como forma de contornar sanções internacionais". A empresa Chainalysis afirma que o movimento está sendo liderado pelo Banco Central da Rússia e envolve a incorporação das criptomoedas na infraestrutura financeira do país.

O movimento permite que o país realize negociações internacionais sem violar as sanções impostas nos últimos anos. Entre as medidas, a Chainalysis cita uma lei recentemente aprovada na Rússia que legalizou a mineração de criptomoedas e permitiu o uso desses ativos como meio de pagamento internacional.

A Rússia também tem defendido a criação de uma moeda comum dos Brics como alternativa ao dólar. A proposta foi duramente criticada pelo presidente eleito dos EUA Donald Trump, que ameaçou impor uma tarifa de 100% nos produtos importados de países do grupo caso o projeto seja adotado.