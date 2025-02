Tarcísio, Alckmin, Nunes, França, Marta e Marçal: Paraná Pesquisas simula cenários para SP em 2026

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) lidera em todos os cenários de primeiro turno nos quais seu nome é testado para a disputa para o Palácio dos Bandeirantes em 2026, de acordo com pesquisa da Paraná Pesquisas divulgada nesta terça-feira, 25.

Os dados indicam que, se o pleito fosse hoje, além de Tarcísio, o vice-presidente Geraldo Alckmin, o influenciador Pablo Marçal, hoje inelegível, o ministro do Empreendedorismo, Márcio França, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, e a ex-prefeita da capital, Marta Suplicy, aparecem entre os nomes mais competitivos.

No cenário 1, o governador do estado aparece com 37,8% das intenções de voto contra 24,7% de Alckmin. Marçal aparece na terceira posição com 16,2%.

Tarcísio também lidera com 40,3% no cenário 2, seguido por Marçal com 17,6% e Márcio França, 12,7%. Na terceira simulação da pesquisa, o governador tem 48,6%, seguido por França com 16,6% e o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, com 8,5%.

Sem Tarcísio, Nunes é o nome que aparece à frente nos dois cenários em que seu nome é testado. O prefeito da capital aparece com 27% contra 25,6% de Marçal e 17% de França. Em uma segunda simulação, sem Marçal, Nunes tem 35,8%, e o ministro do Empreendedorismo, 21,6%.

Nos cenários sem Tarcísio, o nome mais competitivo é o do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes. O governador do estado é apontado como uma alternativa do campo da direita para disputar a eleição presidencial em 2026.

Em uma das simulações, Nunes tem 27%, seguido por Marçal (25,6%) e França (17%). Em outra, sem Marçal na disputa, Nunes chega a 35,8%, enquanto França marca 21,6%.

Nos demais cenários, Marta Suplicy, o ex-governador Rodrigo Garcia e Márcio França estão entre os nomes mais competitivos. O presidente do PSD e secretário de Governo de SP, Gilberto Kassab, o ex-prefeito de Santo André, Paulo Serra, o vice-governador, Felício Ramuth, e o prefeito de Sorocaba, Rodrigo Manga, também foram testados, mas não registraram intenções de voto acima de dois dígitos.

ESTIMULADA – Cenário 1

Tarcísio de Freitas – 37,8%

– 37,8% Geraldo Alckmin – 24,7%

– 24,7% Pablo Marçal – 16,2%

– 16,2% Alexandre Padilha – 4,8%

– 4,8% Paulo Serra – 3,0%

– 3,0% Não sabe/ Não respondeu – 4,5%

– 4,5% Nenhum/ Branco/ Nulo – 9,0%

ESTIMULADA – Cenário 2

Tarcísio de Freitas – 40,3%

– 40,3% Pablo Marçal – 17,6%

– 17,6% Márcio França – 12,7%

– 12,7% Alexandre Padilha – 7,1%

– 7,1% Paulo Serra – 5,0%

– 5,0% Não sabe/ Não respondeu – 6,2%

– 6,2% Nenhum/ Branco/ Nulo – 11,1%

ESTIMULADA – Cenário 3

Tarcísio de Freitas – 48,6%

– 48,6% Márcio França – 16,6%

– 16,6% Alexandre Padilha – 8,5%

– 8,5% Paulo Serra – 5,9%

– 5,9% Não sabe/ Não respondeu – 7,3%

– 7,3% Nenhum/ Branco/ Nulo – 13,0%

ESTIMULADA – Cenário 4

Ricardo Nunes – 27,0%

– 27,0% Pablo Marçal – 25,6%

– 25,6% Márcio França – 17,0%

– 17,0% Alexandre Padilha – 6,3%

– 6,3% Paulo Serra – 5,1%

– 5,1% Não sabe/ Não respondeu – 6,8%

– 6,8% Nenhum/ Branco/ Nulo – 12,2%

ESTIMULADA – Cenário 5

Ricardo Nunes – 35,8%

– 35,8% Márcio França – 21,6%

– 21,6% Alexandre Padilha – 8,0%

– 8,0% Paulo Serra – 6,5%

– 6,5% Não sabe/ Não respondeu – 7,9%

– 7,9% Nenhum/ Branco/ Nulo – 20,2%

ESTIMULADA – Cenário 6

Márcio França – 18,8%

– 18,8% Marta Suplicy – 18,3%

– 18,3% Rodrigo Garcia – 12,3%

– 12,3% Rodrigo Manga – 9,5%

– 9,5% Paulo Serra – 6,4%

– 6,4% Gilberto Kassab – 4,7%

– 4,7% Não sabe/ Não respondeu – 7,2%

– 7,2% Nenhum/ Branco/ Nulo – 22,7%

ESTIMULADA – Cenário 7

Márcio França – 19,3%

– 19,3% Marta Suplicy – 19,2%

– 19,2% Rodrigo Garcia – 12,8%

– 12,8% Rodrigo Manga – 9,8%

– 9,8% Paulo Serra – 6,3%

– 6,3% Felício Ramuth – 2,7%

– 2,7% Não sabe/ Não respondeu – 7,0%

– 7,0% Nenhum/ Branco/ Nulo – 22,8%

Pesquisa espontânea