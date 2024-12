Microsoft pode valer US$ 5 trilhões se investir em bitcoin, diz executivo após empresa abrir votação

O presidente da MicroStrategy e entusiasta do bitcoin, Michael Saylor, disse ao conselho de administração da Microsoft que a empresa poderia adicionar quase US$ 5 trilhões ao seu valor de mercado caso adotasse totalmente o bitcoin.

Saylor fez essa proposta durante uma apresentação ao conselho da Microsoft sobre por que a gigante da tecnologia deveria comprar bitcoin, passando por 44 slides em pouco mais de três minutos. Recentemente, a Microsoft abriu uma votação para decidir se investiria ou não na criptomoeda.

“A Microsoft não pode se dar ao luxo de perder a próxima onda tecnológica, e o bitcoin é essa onda,” disse Saylor para abrir sua apresentação em um vídeo compartilhado em 1º de dezembro, que incentivou a Microsoft a converter seus fluxos de caixa, pagamentos de dividendos, recompra de ações e dívidas em criptomoeda, acrescentando:

“Se fizer isso, você adicionará centenas de dólares ao preço da ação. Você pode criar trilhões de dólares em valor empresarial. Você pode reduzir os riscos para seus acionistas.”

Em sua apresentação, Saylor afirmou que o bitcoin poderia adicionar até US$ 584 ao preço das ações da Microsoft na próxima década, caso usasse todos os seus recursos do tesouro e dívidas, bem como todo o dinheiro de seus fluxos de caixa, pagamento de dividendos e recompra de ações para comprar bitcoin — assumindo que 1 BTC valeria US$ 1,7 milhão até o final de 2034.

Saylor alegou que essa estratégia poderia adicionar US$ 4,9 trilhões ao valor da Microsoft se ela adotasse completamente o bitcoin. Atualmente, a empresa é a terceira mais valiosa do mundo, com um valor de mercado de US$ 3,18 trilhões, atrás da Apple Inc. e Nvidia Corp.

O bitcoin subiu 120% até agora neste ano — cerca de 40% apenas no último mês — para quase US$ 100 mil. Desde 2020, Saylor e a MicroStrategy compraram 386.700 BTC por um total de US$ 21,9 bilhões. Atualmente, vale quase US$ 37,6 bilhões, com o bitcoin cotado a US$ 97.200.

As ações da MicroStrategy (MSTR) subiram 465,5% em 2024, acompanhando o valor de suas participações em bitcoin. Suas ações atingiram o pico de US$ 421,88 em 22 de novembro, quebrando o recorde histórico que manteve antes do estouro da bolha da internet no início de 2000, segundo o Google Finance.

Saylor afirmou que o apoio público e político ao bitcoin “está crescendo” e que há uma “renascença cripto,” citando declarações pró-cripto feitas pelo presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, e produtos de investimento em bitcoin lançados por grandes empresas de Wall Street.

Saylor argumentou que a Microsoft deveria investir US$ 100 bilhões em bitcoin todos os anos, afirmando que “faz muito mais sentido comprar bitcoin do que recomprar suas próprias ações ou manter bitcoin em vez de manter títulos.”

“E se você pudesse comprar uma empresa de US$ 100 bilhões crescendo mais rápido que a Microsoft por uma vez sua receita? E se pudesse continuar fazendo isso todos os anos?”

“É hora de a Microsoft avaliar suas opções estratégicas relacionadas ao bitcoin,” disse Saylor. “Então, faça a coisa certa pelo mundo e adote o bitcoin.”

