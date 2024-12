Metaplanet vê ações despencarem após anunciar novo foco em compra de bitcoin

A empresa de investimentos Metaplanet viu suas ações despencarem mais de 13% no Japão nesta quarta-feira, 18, logo após anunciar que transformaria sua operação de compra de bitcoins em um dos seus core business, ou seja, uma das suas atividades centrais. Apesar da companhia já investir na criptomoeda há alguns meses, a novidade não foi bem-recebida no mercado.

Ao anunciar a decisão, Simon Gerovich, CEO da Metaplanet, afirmou que a companhia era, agora, "oficialmente uma empresa de tesouraria de bitcoin", destacando a decisão de intensificar as operações de compra da criptomoeda e do seu uso como ativo de reserva de valor.

A empresa disse ainda que a decisão fazia parte de uma estratégia de criar uma proteção contra a tendência de desvalorização da moeda japonesa observada ao longo de 2024 e, ao mesmo tempo, se beneficiar da demanda do mercado por títulos de dívida e emissões de ações.

"A Metaplanet está comprometida com o seu papel em ser a empresa de tesouraria de bitcoin líder no Japão, reconhecendo a sua responsabilidade como uma pioneira no ecossistema de bitcoin do país", declarou ainda a companhia.

A Metaplanet pretende investir em ações de divulgação e educativas sobre a criptomoeda e realizar mais emissões de dívidas e ações para custear as operações. Desde outubro, ela reuniu US$ 140 milhões com emissões semelhantes, que têm sido usados para comprar a criptomoeda.

A estratégia é semelhante à adotada pela MicroStrategy, que virou referência no mercado ao se tornar a maior detentora institucional de bitcoin. Mas a diferença nos números ainda é grande: a MicroStrategy soma mais de US$ 27 bilhões investidos nas suas aquisições.

Tanto a MicroStrategy quanto a Metaplanet viram suas ações dispararem em decorrência da forte valorização do bitcoin, o que indicava uma possível aprovação dos investidores com relação à estratégia e um interesse em ter uma exposição indireta ao ativo.

Entretanto, a queda após o anúncio indica que a receptividade dos investidores à estratégia da Metaplanet tem limites. Recentemente, analistas começaram a compartilhar preocupações com operações como a da Metaplanet pelo alto endividamento e elevação de volatilidade das ações, citando um "bug de dinheiro infinito" que pode ter consequências negativas no médio prazo.