Empresa japonesa investe US$ 10 milhões em bitcoin e acumula mais de mil unidades da criptomoeda

A Metaplanet, empresa listada na bolsa de Tóquio, investiu mais US$ 10,4 milhões em bitcoin como parte de sua estratégia de tesouraria. A empresa japonesa já investia na criptomoeda antes e, com o novo aporte, agora acumula mais de mil unidades de bitcoin.

De acordo com informações do The Block, a Metaplanet possui 10.018,17 BTC, o equivalente a US$ 68,8 milhões na cotação atual.

A empresa afirmou ter uma “estratégia de acumulação contínua” em bitcoin e suas ações dispararam 8% após o recente aporte na criptomoeda.

Maior investidora de bitcoin da Ásia

Segundo Simon Gerovich, CEO da Metaplanet, a empresa se tornou “uma das maiores detentoras corporativas de bitcoin da Ásia” com o novo aporte.

A estratégia de tesouraria com investimento em bitcoin da Metaplanet se iniciou em maio deste ano e desde então a companhia tem realizado uma “onda de aportes” na criptomoeda.

De acordo com a declaração da empresa, suas participações em bitcoins cresceram de 141,07 BTC no final de junho para 398,83 BTC no final de setembro. As participações agora ultrapassaram mil unidades de bitcoin.

"Desde que adotamos o bitcoin como um ativo de reserva do tesouro, a empresa aumentou estrategicamente suas participações totais em bitcoins por meio de aquisições financiadas por atividades do mercado de capitais e renda operacional", disse a Metaplanet.

Além da Metaplanet, outras empresas também já utilizam o investimento e acúmulo de bitcoin como estratégia de tesouraria. A MicroStrategy, por exemplo, é a companhia listada em bolsa que mais investe em bitcoin. Recentemente, as ações da MicroStrategy atingiram o maior valor em 25 anos.

