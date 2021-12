Mercado segue em baixa, mas duas criptos podem subir logo, diz analista

Chainlink (LINK/BTC)

O criptoativo da Chainlink é negociado próximo de 0,00039259BTC, recuperando 2,47% na semana passada, mas com pressão vendedora nesta segunda-feira, 13.

No gráfico diário, temos o preço trabalhando próximo do fundo dos 0,00039556BTC, que ativa uma figura de queda chamada pivô de baixa. O preço trabalha abaixo da média móvel de 21 períodos (linha azul nos 0,00042883BTC), o que é negativo para o criptoativo.

A expectativa dos próximos dias é de mais quedas, com possibilidade de teste das projeções de Fibonacci da figura citada em 0,000026804BTC (141,4%) e 0,00002052BTC (161,8%).

Polkadot (DOT/BTC)

A cripto Polkadot recuperou 2,50% em relação à semana anterior, mas volta a cair nesta segunda-feira, 13, e é negociada em 0,00057170BTC. O gráfico diário mostra continuidade da correção do movimento de alta anterior e teste do fundo dos 0,00056480BTC, indicando mais quedas.

A expectativa dos próximos dias é de continuidade da pressão vendedora, com alvos em 0,00042992BTC (141,4% de Fibonacci) e 0,00036346BTC (161,8% de Fibonacci).

Uniswap (UNI/BTC)

A Uni fechou a última semana com queda de 5,60% e forte volatilidade. No gráfico diário, seguimos observando o preço testar o alvo de 161,8% de Fibonacci do pivô formado entre 6 e 28 de julho, conforme nosso cenário projetado.

A tendência de curto prazo segue de queda e acreditamos em mais pressão vendedora, com alvo na mínima anterior e em 0,00022393BTC (projeção de 200%).

Binance Coin (BNB/BTC)

O preço da criptomoeda da Binance subiu 0,81% na última semana, mas sofre correção nesta segunda-feira, 13. O gráfico diário mostra o rompimento do topo em 0,010540BTC, que pode acelerar altas e agora se torna um importante suporte.

A média móvel de 21 períodos se encontra com inclinação ascendente e demonstra continuidade da pressão compradora. A expectativa dos próximos dias é da possibilidade de novo teste da expansões de Fibonacci em 0,012041BTC (141,4%), conforme nosso cenário anterior, e 0,012782BTC (161,8%) em uma nova formação de máxima.

Cardano (ADA/BTC)

A Cardano caiu 3,34% na última semana e sofre pressão vendedora no momento, sendo cotada em 0,00002664BTC. No gráfico diário, temos lateralidade na expansão de 111,8% de Fibonacci do movimento entre topo e fundo anterior, que caso rompida, pode acelerar quedas.

Acreditamos em mais baixas para os próximos dias, com teste dos alvos em 0,00001775BTC (141,4% de Fibonacci) e 0,00001130BTC (161,8%).

Ripple (XRP/BTC)

A Ripple subiu 3% na última semana e chegou a ser cotada em 0,00001891BTC em determinado momento, mas corrigiu e agora é negociada em 0,00001677BTC. O gráfico diário mostra um processo de lateralização entre os 0,00001592BTC e 0,00002BTC. O próximo suporte se encontra no fundo de 0,00001592BTC e pode ser testado em breve.

Importante ressaltar que a falha de cenário ocorre caso o preço trabalhe acima da média móvel de 200 períodos em 0,00002050BTC.

Polygon (MATIC/BTC)

A multi-chain Polygon teve forte volatilidade na última semana, mas corrige forte nesta segunda-feira, 13, e é cotada em 0,00003911BTC. No gráfico diário, o preço cai significativamente em busca do teste do topo da faixa de lateralização 0,00003528BTC.

A projeção do movimento entre fundo e topo tem alvos de Fibonacci em 0,00004348BTC (141,4% de Fibonacci) e 0,00004682BTC (161,8% de Fibonacci). Acreditamos na continuidade da pressão compradora com possibilidade de teste dos alvos, caso o preço se mantenha acima dos 0,00003528BTC.

The Sandbox (SAND/BTC)

O criptoativo do metaverso The Sandbox teve valorização de 1.200% entre outubro e final de novembro, apresentando destaque em relação às discussões recentes sobre metaverso. O gráfico diário mostra um movimento de alta, mas que passa por correção em bandeira (figura da Análise Técnica que indica correções de movimento em busca de médias móveis).

O principal suporte se encontra na média móvel de 21 períodos em 0,00010297BTC. Acreditamos em novas altas, caso o preço rompa o topo dos 0,00014825BTC, com alvo em 0,00020492BTC (141,4% de Fibonacci) e 0,000023285BTC (161,8% de Fibonacci).

*Lucas Costa é mestre em administração e economista pela Universidade Federal de Juiz de Fora, atuou como pesquisador acadêmico e professor nas temáticas de blockchain, criptomoedas e comportamento de consumo, sendo um dos fundadores do grupo de pesquisa Blockchain UFJF. Foi operador de câmbio em mesa proprietária com foco em análise técnica, e trader pessoa física em mercado futuro. Atualmente, é analista técnico CNPI do BTG Pactual digital, e apresenta a sala ao vivo de análises de maior audiência do Brasil.

