Logan Paul ameaça processar youtuber que o acusou de fraude em jogo com NFTs

O youtuber Logan Paul ameaçou processar o colega youtuber e detetive digital Coffeezilla por difamação depois que ele acusou o projeto de tokens não fungíveis (NFTs, na sigla em inglês) CryptoZoo, idealizado por Paul, de ser uma "fraude".

Os dois têm brigado nas redes sociais e em vídeos do YouTube desde 17 de dezembro, quando Stephen Findeisen — também conhecido como Coffeezilla — lançou a primeira de uma série de vídeos em três partes atacando o CryptoZoo e Paul, que é a própria imagem do projeto.

“CryptoZoo deveria ser um divertido jogo de blockchain que pode render dinheiro [...] mas milhões de dólares em dinheiro de investidores depois, as coisas ainda estão quebradas”, disse ele.

Em sua resposta mais recente, Logan Paul publicou um vídeo no YouTube em 4 de janeiro acusando o parceiro de ter “liderado, conduzido e monetizado uma acusação com base em uma narrativa que diz a milhões de pessoas que eu sou uma fraude ou tentei enganar meu público".

Ele também acusou Coffeezilla de ter feito as acusações sem verificar nenhuma informação a fundo ou comprovar qualquer evidência, acrescentando que ele “tomou as palavras de vários criminosos como verdade e quebrou as leis, ao publicar a difamação”, acrescentando: “Vejo você no tribunal.”

CryptoZoo é um jogo NFT com a premissa de permitir que “ZooKeepers” comprem ovos NFTs usando o token nativo do jogo, o ZOO. Esses ovos dariam origem a animais que podem ser cruzados para criar animais híbridos.

Os híbridos seriam negociáveis, fazendo com que os ZooKeepers ganhassem ZOO. Paul descreveu o projeto em um podcast publicado em 21 de agosto de 2021 como um “jogo realmente divertido que faz você ganhar dinheiro". Além disso, Paul sugeriu que a arte do jogo seria “feita à mão” por dez artistas diferentes ao longo de seis meses.

Os híbridos foram o foco de um vídeo publicado por Coffezilla em 11 de setembro de 2021, no qual ele descreveu as artes de CryptoZoo como "um monte de fotos da Adobe que foram mal editadas". O blog do CryptoZoo não publica nenhum conteúdo novo desde 20 de abril, levando alguns a acreditar que o desenvolvimento do projeto foi interrompido.

Durante a série em três partes de Coffeezilla dedicadas ao CryptoZoo, o youtuber entrevistou supostos investidores do projeto. Um investidor que alegou ainda estar armazenando NFTs pediu à equipe do CryptoZoo que “reembolse os fãs leais que eles têm ou tente reconstruir o projeto".

No entanto, no último vídeo publicado, Paul disse que eles “continuarão a construir o CryptoZoo”, compartilhando um teaser e afirmando que o jogo será lançado em 2023 ou 2024. “Acreditem em mim, o CryptoZoo está chegando, eu garanto", destacou.

Coffeezilla continuou a questionar a autenticidade dessas alegações no Twitter: "Não temam detentores do CryptoZoo que gastaram milhões em 2021. O jogo básico PODE ser entregue em 2023/24!!!! e definitivamente não será porque fiz uma série de vídeos sobre o assunto".

Enquanto isso, Paul e Coffeezilla se dispuseram a debater o assunto, desde que em suas próprias plataformas, mas nenhum dos dois aceitou o convite até agora. De acordo com o CoinMarketCap, o token Zoo despencou 99,5% no ano passado, apesar de alguns ganhos registrados na última semana após a recente atenção despertada pelo embate público.

Paul foi um ávido defensor das criptomoedas e dos NFTs ao longo de 2021 e promoveu o token Dink Doink (DINK) antes de lançar o CryptoZoo. Dink Doink também foi criticado por Coffeezilla em um vídeo publicado em 12 de julho de 2021.

