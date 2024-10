Irlanda apreende R$ 2 bilhões em bitcoin, mas não consegue acessar criptomoedas

O governo da Irlanda possui cerca de US$ 378 milhões (R$ 2,1 bilhões, na cotação atual) em bitcoins, mas enfrenta um problema: ele não consegue transferir ou vender as criptomoedas. O dilema é enfrentado desde 2019, quando apreendeu a quantia milionária de um traficante de drogas preso naquele ano.

O caso foi revelado pelo jornal The Irish Times, que deu detalhes sobre os problemas enfrentados pelo Centro de Ativos Criminais (CAB) da Irlanda desde que a apreensão foi realizada. À época, a quantia valia US$ 56 milhões, mas valorizou desde então, acompanhando o ativo.

As autoridades conseguiram congelar os bitcoins, impedindo a transferência, mas até o momento não obtiveram as chaves de acesso necessárias para operar 12 carteiras digitais em que as criptomoedas estão armazenadas, impedindo a realização de qualquer operação com os ativos.

O criminoso teria começado a investir na criptomoeda em 2011, usando os lucros que tinha com suas atividades de tráfico de drogas. À época, o ativo valia ainda menos, na casa dos centavos. Agora, o traficante afirma que escondeu os documentos com as chaves de acesso e que os papéis foram perdidos durante a operação policial que o prendeu.

Governos com bitcoin

A Irlanda não é o único país que apreendeu quantias milionárias, e até bilionárias, de bitcoins por meio de operações policiais. Os Estados Unidos, por exemplo, possuem cerca de US$ 14 bilhões em unidades da criptomoeda, apreendidas após o colapso do marketplace ilegal Silk Road.

Já a China possui cerca de US$ 13 bilhões na criptomoeda, que também foram apreendidas após o país desmantelar um esquema de pirâmide financeira sediado no país e que operava por trás da empresa PlusToken.

Outro caso famoso foi o da Alemanha, que chegou a ter US$ 3,02 bilhões na criptomoeda provenientes de apreensões em operações policiais contra pirataria online. Mas, em julho, as autoridades venderam todas as unidades, obtendo um lucro bilionário.

A situação da Irlanda, porém, mostra as complexidades do mundo cripto para as autoridades. Caso os documentos com as chaves - sequências de números e letras longos e complexos - realmente tenham sido perdidas, a quantia milionária de bitcoin pode ficar perdida para sempre.