Investimentos em cripto captam valor recorde de US$ 1,47 bilhão na semana

Produtos de investimentos que contém criptomoedas atingiram um novo recorde de captação semanal de 1,47 bilhão de dólares. A informação pertence a um relatório da CoinShares, segundo o InfoMoney.

O valor é mais do que o dobro do recorde anterior registrado em fevereiro deste ano de 2021, que foi de 640 milhões de dólares.

Segundo o levantamento, os produtos que estão expostos a criptomoedas, como o bitcoin, acumularam em 12 meses um total de 8 bilhões de dólares em entrada de capital. Só para ter uma ideia, o valor do período anterior tinha sido de 6,7 bilhões de dólares.

De acordo com o relatório, a maior parte dos investimentos (54,6 bilhões de dólares sob gestão) está alocada em produtos da Grayscale.

Em seguida, com 5,1 bilhões de dólares, está a CoinShares, que apesar do alto valor de investimentos, registra um déficit anual de mais de 1 bilhão de dólares.

A dona do primeiro ETF de bitcoin dos EUA, a ProShares, registra 1,17 bilhão de dólares em ativos sob gestão.

Ainda segundo o relatório, apesar de 99% (1,45 bilhão de dólares) dos investimentos terem sido realizados na última semana em bitcoin, outras criptomoedas menores estão ganhando espaço, como a Solana, com 8,1 milhões de dólares em investimentos, Cardano, com 5,3 milhões e Binance Coin, com 1,8 milhão de dólares.

Por outro lado, a segunda maior criptomoeda por valor de mercado, o ether, registrou saldo negativo pela terceira semana seguida, de 1,4 milhão de dólares.

