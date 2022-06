Investidores estão aproveitando queda generalizada das criptomoedas para comprar bitcoin, diz estudo

Os produtos de investimento em ativos digitais registraram entradas positivas na semana passada, embora os ganhos tenham sido concentrados principalmente em fundos bitcoin, sinalizando uma abordagem mais cautelosa à alocação de criptomoedas por parte dos investidores institucionais.

Os produtos de investimento em bitcoin tiveram entradas cumulativas totalizando US$ 126 milhões na semana que terminou no sábado, de acordo com o último relatório de fluxos de fundos da CoinShares. No acumulado do ano, os fundos de investimento bitcoin adicionaram discretamente US$ 506 milhões em entradas líquidas.

Os investidores parecem estar alocando o bitcoin às custas do ether e outras criptomoedas. Os fundos de ether tiveram saídas de US$ 32 milhões, marcando a nona semana consecutiva de quedas. As saídas de produtos de investimento em ether totalizaram US$ 357,4 milhões este ano.

Enquanto isso, os investimentos em fundos cripto multiativos aumentaram US$ 4,3 milhões na semana passada, elevando o total acumulado do ano para US$ 201,3 milhões.

A Grayscale continua sendo a maior gestora de ativos digitais com mais de US$ 27 bilhões sob gestão. Aproximadamente 99% dos ativos totais da Grayscale são dedicados ao Grayscale Bitcoin Trust, também conhecido como GBTC.

Incapazes de escapar da atração gravitacional dos mercados financeiros tradicionais, os criptoativos estiveram em uma tendência de baixa prolongada durante grande parte de 2022. O preço do bitcoin sofreu nove quedas semanais consecutivas - a mais longa da história - quando o sentimento dos investidores entrou em um período prolongado de "medo extremo" no Índice de Medo e Ganância.

O bitcoin evitou por pouco sua décima semana consecutiva fechando em US$ 29.900 no domingo - meros US$ 450 a mais que na semana anterior.

No entanto, existem alguns sinais positivos de que os investidores institucionais estão comprando a queda. Além do relatório CoinShares, um fundo negociado em bolsa de Bitcoin à vista canadense operado pela Purpose Investments arrecadou milhares de bitcoin no mês passado. Em 13 de maio, o ETF Purpose Bitcoin havia registrado suas maiores participações em bitcoin em 41.600 BTC

Massive inflows for the Canadian #Bitcoin Purpose spot ETF. 🔥 6.9k $BTC have been added to the fund yesterday. By far the biggest inflow we have seen (2nd largest was 2.9k BTC). AUM is at a new all-time high of 41.6k BTC. Someone bought that cheap bitcoin. 💪 pic.twitter.com/zDkhcjlP1V — Jan Wüstenfeld (@JanWues) May 13, 2022

"Fluxos de entrada grandes para o ETF à vista canadense Bitcoin Purpose. 6,9 mil $BTC foram adicionados ao fundo ontem. De longe, o maior fluxo que vimos (o segundo maior foi de 2,9 mil BTC). AUM está em uma nova máxima histórica de 41,6 mil BTC. Alguém comprou aquele bitcoin barato", diz a publicação.

