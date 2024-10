Investidor vendeu o carro para negociar na B3, mas foi para cripto buscando melhores oportunidades

Rodolfo Marques, criador dos perfis @vamosprabolsa e @vamospracrypto conversou com João Malar sobre sua trajetória no mercado financeiro e nas criptomoedas.

No episódio do podcast Future of Money, ele conta como migrou do mercado de T.I. para os investimentos na B3, bem como, em seguida, a virada de chave para o universo cripto. Para Rodolfo, o mercado ainda tem muito a crescer de forma global, mas também no Brasil, onde os investidores ainda analisam cripto como aposta.

Por isso, na visão dele, o primeiro passo é buscar por educação financeira. O influencer ainda destaca os projetos que valem investimento e como explorar melhor o que o mercado cripto tem a oferecer.

Assista ao episódio completo no YouTube ou se preferir, nos acompanhe no Spotify:

